Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers des États-Unis, la SEC (Securities and Exchange Commission) intente une action en justice contre Elon Musk. Une plainte qui touche aux conditions du rachat de Twitter en 2022.

Selon le gendarme boursier américain, Elon Musk a économisé au moins 150 millions de dollars aux dépens des actionnaires de Twitter. Il lui est reproché de ne pas avoir divulgué en temps voulu un achat d'actions du réseau social.

La SEC indique qu'Elon Musk aurait dû déposer les documents idoines avant le 24 mars 2022. Il ne la fait qu'à partir du 4 avril. Entre-temps, il a acheté plus de 500 millions de dollars d'actions de Twitter.

Un prix artificiellement bas

« Elon Musk a pu effectuer les achats d'actions ordinaires de Twitter à des prix artificiellement bas auprès d'un public sans méfiance, qui n'avait pas encore pris en compte les informations importantes non divulguées sur sa propriété effective de plus de 5 % des actions de Twitter et l'objectif d'investissement », écrit la SEC.

En raison du manquement d'Elon Musk pointé du doigt, la SEC souligne que les investisseurs ayant vendu des actions ordinaires de Twitter entre le 25 mars 2022 et le 1er avril 2022 ont subi un « préjudice économique substantiel ».

Rappelons qu'après de multiples hésitations, Elon Musk a racheté Twitter (devenu X) pour 44 milliards de dollars. Un rachat total qui avait été proposé le 14 avril 2022 et qui a été finalisé en octobre 2022.

Jusqu'au procès ?

La plainte de la SEC contre Elon Musk intervient à quelques jours de l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Une administration Trump où Elon Musk jouera un rôle annexe.

Suite à l'investiture de Donald Trump, l'actuel président de la SEC (nommé par Joe Biden) va quitter ses fonctions. Son successeur a déjà été désigné par Donald Trump.