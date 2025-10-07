Sur un marché des soins personnels en pleine évolution, Laifen se démarque par une approche axée sur le design, la performance et la technologie. Qu’il s’agisse du soin des cheveux ou de l’hygiène bucco-dentaire, la marque conçoit des appareils pratiques et efficaces pensés pour améliorer le confort au quotidien.

À l’occasion des promotions d’automne, Laifen propose des réductions sur ses produits phares : le sèche-cheveux Laifen Mini et la brosse à dents sonique Laifen Wave Special.

Sèche-cheveux Laifen Mini : la puissance nomade qui prend soin de vos cheveux

Plus compact et plus léger que les modèles précédents (seulement 299 g, soit 33 % plus petit et 27 % plus léger), le Laifen Mini embarque un moteur sans balais de 110 000 tr/min capable de produire un flux d’air puissant pour un séchage rapide et homogène.

Il ne se contente pas de sécher : grâce à sa capacité à générer 200 millions d'ions négatifs, il vous débarrasse aussi des frisottis et laisse vos cheveux lisses et soyeux. Cette technologie ionique scelle l'hydratation au cœur de la fibre capillaire pour une brillance saine et naturelle.

La protection est également au cœur de sa conception avec la technologie de contrôle thermique intelligent. Un microprocesseur analyse en effet la température de l'air 100 fois par seconde et alterne automatiquement flux chaud et froid pour prévenir tout dommage lié à une chaleur excessive. L'anneau LED vous permet de visualiser le mode de température d'un simple coup d'œil (rouge pour chaud, jaune pour tiède, bleu pour froid).

Pensé pour toute la famille, il inclut même un mode Enfant, avec une température douce pour protéger les cheveux fins et sensibles.



Le Laifen Mini est livré avec une buse de lissage et une pochette de rangement.

Le sèche-cheveux Laifen Mini est disponible en vert, bleu ou rose au prix de 129,99 € sur la boutique Amazon de la marque.

Brosse à dents Laifen Wave Special : un brossage professionnel à domicile

La Laifen Wave Special se distingue par son mouvement d’oscillation à 60°, conçu pour reproduire la technique du “Modified Bass”, une méthode de brossage recommandée par de nombreux dentistes. Cette technique consiste à placer les poils de la brosse à un angle de 45° vers la gencive, puis à effectuer de légers mouvements vibratoires ou circulaires pour détacher la plaque dentaire au niveau du sillon gingival sans agresser les tissus.

Grâce à ses 26 000 vibrations par minute parfaitement calibrées, la brosse à dents Wave Special reproduit fidèlement ce geste. Elle nettoie efficacement les zones difficiles d’accès tout en respectant les gencives sensibles et l’émail, permettant ainsi un équilibre entre efficacité et douceur.

L'application Laifen offre plus de 1 000 réglages personnalisables (vibration, oscillation, etc.) pour créer un programme sur mesure. Une minuterie et des alertes vous guident pour respecter le temps de brossage et changer de zone, garantissant ainsi un nettoyage complet et homogène.

Les têtes de brosse, en TPE de qualité alimentaire, possèdent des soies ultra-fines fixées sans cuivre pour éviter la rouille. Le manche, au design lisse sans raccord, empêche l'accumulation de résidus et son revêtement mat offre une prise en main parfaite. Enfin, son autonomie est un atout majeur : une seule charge de 3 heures via USB-C vous assure jusqu'à 50 jours d'utilisation.

Le coffret inclut deux têtes de brosse spécialisées ("Soin des gencives" et "Nettoyage en profondeur").

Vous pouvez retrouver la Laifen Wave Special en blanc, gris, lavande ou vert à 89,99 € sur la boutique Amazon Laifen (également disponible sur le site officiel).