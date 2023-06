Aujourd'hui, nous allons vous présenter un appareil un peu particulier, le sèche-cheveux ionisant Laifen Swift.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette société, rappelons que Laifen a été fondée en 2019 par Hongxin Ye, un geek créatif qui souhaitait créer un appareil alliant à la fois technologie haut de gamme et prix abordable. Le développement du Swift a demandé plus de deux ans, pour créer au final un appareil aux performances impressionnantes avec notamment leur technologie de moteur à 110 000 tr/min, sans oublier un design de qualité.

Une technologie de pointe

L'entreprise Laifen a créé un appareil capable de vous sécher les cheveux à une vitesse folle. En effet, le sèche-cheveux Swift sèche 5,5 fois plus rapidement que les sèche-cheveux traditionnels. Pratique pour se préparer à la vitesse de l'éclair quand nous sommes en retard. Il est doté d'un moteur brushless tournant à une vitesse de 110 000 tr/min et produit un souffle pouvant atteindre 22 m/s.

Le sèche-cheveux Laifen Swift est doté de 8 modes de fonctionnement. Trois niveaux de température (froid, tiède et chaud) sont à votre disposition afin de moduler votre méthode de séchage et ainsi s'adapter au cuir chevelu de chacun d'entre nous. Un mode oscillant est également présent, permettant d'alterner air chaud et froid. Pour plus de simplicité, un anneau lumineux indique le niveau de chaleur sortante.

L'appareil, qui possède un design spécial, est plus ergonomique qu'un sèche-cheveux traditionnel. Le moteur n'étant pas situé dans la tête, mais dans le corps du produit, vous ressentirez moins de fatigue lors de vos opérations de séchage et, ainsi, vos articulations vous en remercieront.

Un fil chaud inspecte plus de 100 fois par seconde la température de l'air expulsé et analyse la température ambiante afin de ne pas consommer trop d'énergie. De plus, cela vous permet de toujours obtenir la chaleur optimale, ce qui vous dispensera des surchauffes de la boite crânienne.

Ce sèche-cheveux Laifen Swift est silencieux. En effet, affichant un niveau sonore de 59 dB, cela le situe environ 20 dB en dessous de la moyenne. Fini le stress de réveiller tout le monde lors de sa préparation le matin.

Les ions au service de votre beauté

Cet appareil, qui rend vos cheveux lisses et soyeux, utilise la technologie d'ionisation. Celle-ci se caractérise par la présence d'un embout magnétique qui diffuse à 360° une grande quantité d'ions, rendant les cheveux anti statiques et doux.

Le concentrateur pour brushing projette un flux d’air plus précis et permet de coiffer les cheveux mèche par mèche sans craindre de décoiffer le reste de la chevelure. Le diffuseur, quant à lui, distribue l’air uniformément autour des boucles pour réduire les frisottis et améliorer leur définition.

Enfin, placé au bout de la poignée, le filtre magnétique est très dense et n'aspire pas les poils. Il peut etre démonté facilement pour le nettoyer.

Le sèche-cheveux Laifen Swift se décline en différentes versions, avec des baisses de prix allant actuellement de -30 à -42% :