La tension entre Elon Musk et Sam Altman est encore montée d'un cran. Sur le réseau social X, Elon Musk a publié un message choc : " Ne laissez pas vos proches utiliser ChatGPT ".

Sam Altman ne laisse pas passer l'attaque d'Elon Musk

Le patron de Tesla et xAI a relayé une affirmation, pour laquelle la source n'a pas été vérifiée, liant l'utilisation de ChatGPT à neuf décès, dont cinq cas de suicide.

Cette attaque a provoqué une réplique cinglante du patron d'OpenAI. Tout en qualifiant de telles situations de tragiques et compliquées, Sam Altman a retourné les accusations contre son rival, en ciblant la technologie Autopilot de Tesla.

" Apparemment, plus de 50 personnes sont mortes dans des accidents liés à Autopilot. Je n'ai fait qu'une seule excursion dans une voiture équipée de ce système, [...] mais ma première impression a été que c'était loin d'être une bonne idée de la part de Tesla de le commercialiser. "

Sans en dire davantage, Sam Altman a également pointé du doigt certaines décisions de Grok qui est au cœur d'une polémique avec la génération de deepfakes.

Dans le contexte d'un procès à venir

Elon Musk est coutumier des critiques à l'encontre d'OpenAI. Il est un cofondateur d'OpenAI en 2015 et en tant qu'organisation à but non lucratif. Il a ensuite quitté le conseil d'administration en 2018.

Elon Musk intente un procès contre Sam Altman, l'accusant ce dernier d'avoir trahi la mission originelle de l'entreprise en adoptant une structure à but lucratif et en se rapprochant de Microsoft.

Aux États-Unis, le procès visant Sam Altman et d'autres doit commencer fin avril prochain. Elon Musk affirme avoir donné 38 millions de dollars à OpenAI à ses débuts. Il réclame 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft.