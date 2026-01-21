La tension entre Elon Musk et Sam Altman est encore montée d'un cran. Sur le réseau social X, Elon Musk a publié un message choc : " Ne laissez pas vos proches utiliser ChatGPT ".

Sam Altman ne laisse pas passer l'attaque d'Elon Musk

Le patron de Tesla et xAI a relayé une affirmation, pour laquelle la source n'a pas été vérifiée, liant l'utilisation de ChatGPT à neuf décès, dont cinq cas de suicide.

Cette attaque a provoqué une réplique cinglante du patron d'OpenAI. Tout en qualifiant de telles situations de tragiques et compliquées, Sam Altman a retourné les accusations contre son rival, en ciblant la technologie Autopilot de Tesla.

" Apparemment, plus de 50 personnes sont mortes dans des accidents liés à Autopilot. Je n'ai fait qu'une seule excursion dans une voiture équipée de ce système, [...] mais ma première impression a été que c'était loin d'être une bonne idée de la part de Tesla de le commercialiser. "

Sans en dire davantage, Sam Altman a également pointé du doigt certaines décisions de Grok qui est au cœur d'une polémique avec la génération de deepfakes.

Sometimes you complain about ChatGPT being too restrictive, and then in cases like this you claim it's too relaxed. Almost a billion people use it and some of them may be in very fragile mental states. We will continue to do our best to get this right and we feel huge… https://t.co/U6r03nsHzg — Sam Altman (@sama) January 20, 2026

Dans le contexte d'un procès à venir

Elon Musk est coutumier des critiques à l'encontre d'OpenAI. Il est un cofondateur d'OpenAI en 2015 et en tant qu'organisation à but non lucratif. Il a ensuite quitté le conseil d'administration en 2018.

Elon Musk intente un procès contre Sam Altman, l'accusant ce dernier d'avoir trahi la mission originelle de l'entreprise en adoptant une structure à but lucratif et en se rapprochant de Microsoft.

Aux États-Unis, le procès visant Sam Altman et d'autres doit commencer fin avril prochain. Elon Musk affirme avoir donné 38 millions de dollars à OpenAI à ses débuts. Il réclame 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft.