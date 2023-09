La situation est délicate pour SEGA, l'ancien géant du jeu vidéo. Les chiffres de la marque ne correspondent pas aux attentes sur le marché européen, et de fait, le groupe doit procéder à une restructuration interne.

Dans un communiqué de presse partagé par SEGA, la marque explique ainsi devoir prendre des mesures rapides afin de compenser les pertes de profit qu'elle subit de plein fouet en Europe. Cela commence par l'abandon pur et simple de plusieurs jeux en développement.

Signe que la situation est véritablement critique pour SEGA, le groupe abandonne Hyenas, le FPS sur lequel la marque annonçait miser énormément il y a quelques mois encore.

En plus de cela, d'autres titres non annoncés et en cours de développement sont également annulés, précise SEGA et il faudra compter sur une dépréciation des travaux en cours pour les titres en développement.

SEGA présentait Hyenas comme un "Super Game", soit un jeu premium qui devait se transformer en jeu service sur la durée et permettre à la marque d'engranger facilement des revenus à l'image d'un Fortnite, Warzone ou GTA Online. L'éditeur avait d'ailleurs vu les choses en grand avec une orientation graphique très particulière et des combats s'annonçant comme spectaculaires...