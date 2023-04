Cela fait des mois que SEGA annonce que quelque chose d'énorme se prépare, avec une stratégie à plusieurs embranchements pour relancer le nom de la marque sur le secteur du jeu vidéo.

SEGA : le retour difficile d'un colosse

On a ainsi vu la marque relancer un nouvel épisode de Sonic (Frontiers) inédit, un jeu FPS compétitif pour l'eSport (Hyenas), mais SEGA prépare également un nouveau Jet Set Radio, ainsi qu'un jeu intégrant la technologie Blockchain et des NFT. Plus largement, on parle depuis quelques années du projet "Super Game" via un partenariat noué avec Microsoft pour proposer plusieurs jeux exploitant la technologie Azure de Microsoft.

SEGA se diversifie donc et compte cibler toutes les plateformes disposant d'un écran connecté. Cette stratégie se confirmerait à nouveau avec des négociations entamées pour le rachat d'un géant du jeu sur smartphone : Rovio.

Angry Birds et Sonic sous la même bannière

Car l'ancien géant japonais multiplie également les rachats depuis près de 20 ans avec de nombreux studios tombés sous sa coupe. Le jeu mobile semble désormais plus largement intéresser SEGA qui souhaite donc s'emparer des créateurs d'Angry Birds, la licence à succès qui a déjà connu diverses adaptations au-delà même du jeu mobile jusque dans les salles obscures.

SEGA serait prête à débourser pas moins d'un milliard de dollars pour mettre la main sur Rovio et ses licences. Le deal pourrait être conclu cette semaine. SEGA pourrait alors relancer la machine Angry Birds ou proposer des crossovers avec ses propres franchises.