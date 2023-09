Dans la nuit de vendredi à samedi, un violent séisme a frappé le Maroc. De magnitude 6,8 à plus de 7, son épicentre se trouve dans le Haut Atlas, dans une zone rurale comprenant de nombreuses résidences vulnérables aux secousses, à environ 75 km au sud-ouest de Marrakech.

Le bilan provisoire est lourd avec plusieurs milliers de morts et de blessés. De nombreuses petites répliques ont été détectées, ainsi qu'une réplique majeure de magnitude 4,9 qui a eu lieu une vingtaine de minutes après le choc principal. Des petites répliques devraient être ressenties pendant plusieurs semaines.

Selon l'United States Geological Survey (carte ci-dessous), des secousses dues au séisme initial ont été signalées dans tout le Maroc, tandis que de faibles secousses ont touché jusqu'au Portugal, l'Espagne et l'Algérie. L'Institut d'études géologiques des États-Unis souligne que les tremblements de terre de magnitude 6 sont plus fréquents dans la partie nord du Maroc, près de la Méditerranée.

Les opérateurs français se mobilisent

Dans ce contexte dramatique, le ministre délégué chargé du Numérique salue la réactivité et la mobilisation des opérateurs en France.

" Suite au séisme tragique, les appels et les SMS vers le Maroc seront gratuits pour les clients des opérateurs Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Solidarité absolue avec les victimes, leurs familles et leurs proches ", écrit Jean-Noël Barrot sur la plateforme X.

Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR

Pour les clients mobile grand public Orange (hors offres prépayées) et Sosh, Orange a communiqué sur des appels gratuits depuis la France vers le Maroc, ainsi que des SMS et MMS gratuits dès le 9 septembre et jusqu'au 16 septembre prochain inclus.

La gratuité des appels et SMS pour les clients mobile Bouygues Telecom est également effective avec les mêmes dates que du côté d'Orange.

Le 10 septembre, Free a informé que tous ses abonnés mobile (forfaits 2 €, 0 € pour les abonnés Freebox et 19,99 € par mois) bénéficient des appels (2 heures vers fixe et mobile) et SMS gratuits depuis la France vers le Maroc jusqu'au vendredi 15 septembre inclus.

Quant à SFR (y compris RED by SFR), les appels et SMS vers le Maroc sont gratuits depuis ce lundi 11 septembre. Pour le moment, la fin de cette période de gratuité n'a pas été précisée par SFR.