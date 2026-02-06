Les chiffres officiels publiés par la Semiconductor Industry Association (SIA) confirment une dynamique exceptionnelle pour le marché mondial des puces électroniques.

Avec des ventes globales atteignant 791,7 milliards de dollars en 2025, le secteur enregistre une croissance spectaculaire de 25,6 % par rapport à l'année précédente.

Cette tendance s'est même accélérée en fin d'année, laissant présager une poursuite de cette trajectoire haussière pour l'année 2026, où le marché pourrait pour la première fois avoisiner les 1000 milliards de dollars.

L'IA, moteur d'une croissance sans précédent

Le moteur principal de cette expansion est sans conteste l'intelligence artificielle. Les géants de la technologie investissent des centaines de milliards de dollars dans la construction de centres de données toujours plus puissants, ce qui alimente une demande explosive pour les semiconducteurs.

Deux catégories de produits se distinguent particulièrement : les puces logiques, dont les ventes ont bondi de 39,9 % pour atteindre 301,9 milliards de dollars, et les puces mémoire, qui ont grimpé de 34,8 % pour un total de 223,1 milliards de dollars, leur prix étant soutenu par une offre très tendue.

Selon John Neuffer, président de la SIA, l'optimisme est palpable dans toute l'industrie, des plus grands noms aux entreprises plus modestes. Bien que la visibilité à plus d'un an reste floue, les carnets de commandes actuels sont pleins, plaçant le secteur sur une "trajectoire très solide" pour les mois à venir. Les technologies émergentes comme l'IoT, la 6G ou les véhicules autonomes devraient continuer de soutenir cette demande robuste.

Une dynamique mondiale aux multiples visages

L'analyse régionale des ventes de 2025 révèle toutefois de fortes disparités régionales. La croissance a été particulièrement marquée dans la zone Asie-Pacifique (+45,0 %) et sur le continent américain (+30,5 %), suivis par la Chine (+17,3 %) et l'Europe (+6,3 %). À contre-courant, le marché japonais a connu un léger recul, avec des ventes en baisse de -4,7 % sur l'année.

Ces écarts soulignent les enjeux géopolitiques qui sous-tendent le secteur. Pour des acteurs comme les États-Unis, il est crucial de renforcer leur écosystème national de production de puces.

L'objectif est double : garantir la sécurité nationale et la compétitivité économique, mais aussi prendre la tête de la course mondiale au leadership technologique du 21e siècle.

Entre l'euphorie et le risque de surchauffe

Cette vague d'investissements massifs, tirée par l'IA, pourrait durablement modifier les cycles du marché. La force combinée des segments des processeurs avancés et de la mémoire suggère que la demande actuelle est profonde et structurelle, rendant la phase actuelle potentiellement moins cyclique que par le passé.

Pour l'instant, les carnets de commandes pleins et les projets d'infrastructures colossaux semblent écarter les inquiétudes à court terme. Cependant, ce boom n'est pas sans rappeler un risque classique du cycle industriel.

Les vagues de dépenses en capital ont tendance à anticiper plusieurs années de demande, et l'IA se montre encore plus gourmande en matériel que le cloud. Si les entreprises construisent des capacités de production excessives et que l'adoption de l'IA ralentit, l'industrie pourrait basculer de la pénurie à l'excédent plus vite que prévu.