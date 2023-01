Pas question de laisser la Chine devenir trop vite une puissance dans les semiconducteurs, avec des conséquences sur les aspects militaires mais aussi scientifiques et stratégiques, notamment en matière d'intelligence artificielle.

Les Etats-Unis font tout leur possible pour freiner la volonté de l'Empire du Milieu de se doter d'une industrie des semiconducteurs puissante et indépendante, devenue nécessaire en ces temps de tensions géopolitiques.

Après avoir bloqué l'accès à la conception et aux fondeur de plusieurs grands groupes chinois, dont le géant Huawei, les USA veillent aussi à ce que les équipements de pointe permettant de la gravure fine ne puissent être importés en Chine.

Les Pays-Bas et le Japon vont suivre les USA

Depuis plusieurs trimestres, la pression est mise sur le gouvernement néerlandais pour instaurer un blocage des ventes des machines de lithographie évoluées utilisant les dernières technologies comme l'EUV Extreme Ultra Violet) ou même moins récentes comme le DUV (Deep Ultra Violet).

Et selon l'agence Bloomberg, les Etats-Unis auraient trouvé un accord avec les Pays-Bas et le Japon pour faire bloquer les exportations d'équipements. Cela concerne bien sûr le néerlandais ASML mais aussi les nippons Nikon et Tokyo Electron.

Cette alliance vise à s'assurer que la Chine ne puisse pas contourner les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis et que les entreprises américaines ne soient pas désavantagées par les mesures.

Gare à la réaction chinoise

Officiellement, les discussions sont en cours mais le gouvernement Biden semble avoir obtenu les garanties souhaitées et avoir fait pencher la balance en sa faveur, malgré la crainte de représailles économiques de la Chine pour les pays concernés.

Il reste toutefois à voir comment les entreprises vont pouvoir s'adapter à court terme sans le marché chinois. La crainte est aussi que la Chine développe ses propres technologies et se passe complètement des ressources venues de l'extérieur.

Car si les mesures donnent forcément un coup d'arrêt ponctuelle à l'industrie électronique chinoise, elles stimulent aussi la volonté d'échapper à ces mesures en recourant à ses propres capacités et le gouvernement chinois a déjà décidé d'un très gros plan de financement pour le secteur.