La plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr vient de rendre son dispositif SensCyber accessible aux particuliers, alors qu'il était principalement jusqu'à présent orienté vers les entreprises et les administrations.

Chacun peut donc maintenant accéder à une formation courte et gratuite sur les risques numériques et les menaces sur Internet.





SensCyber fournit une formation de base sur les risques liés à la cybersécurité, ce que la plateforme définit comme "l'e-sensibilisation" aux dangers d'Internet, en offrant un rappel des bonnes pratiques à adopter dans sa vie numérique quotidienne.

La formation dure entre 2 et 3 heures, et vous pouvez arrêter et reprendre autant de fois que vous voulez.

Le test propose trois modules : "Comprendre", "Agir" et "Transmettre".

Chaque module est divisé en 2 ou 3 chapitres et chaque sujet est présenté de manière simplifiée à l'aide d'infographies animées, de commentaires, d'interviews et de vidéos.

Une fois que vous avez vu tous les chapitres d'un module, vous pouvez passer au quiz de fin composé de 8 à 10 questions qui seront prises en compte dans votre évaluation finale.

Si vous obtenez au moins 60% de bonnes réponses à la fin, vous recevrez une attestation de suivi que vous pourrez télécharger.

La formation peut parfois nous enseigner des notions qui semblent évidentes, cependant elle peut être utile pour se rafraîchir la mémoire ou pour les personnes peu familiarisées aux risques d'internet.