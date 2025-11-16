On nous apprend dès l'enfance que l'homme dispose de cinq sens, pas un de plus. Mais des chercheurs de Londres (Queen Mary University et UCL) viennent de confirmer que les humains en possèdent un septième : le "toucher à distance".

C'est une capacité que l'on pensait réservée à certains animaux, comme les pluviers qui sondent le sable humide avec leur bec pour trouver des proies invisibles.

Comment ce "sens" fonctionne-t-il ?

Ce n'est pas de la télépathie : ce sens fonctionne en détectant des perturbations mécaniques infimes. Quand on déplace son doigt dans un matériau granulaire, comme du sable sec, la présence d'un objet solide caché "reflète" le mouvement.

Cela crée de minuscules vibrations ou déplacements de grains. La main humaine, étonnamment, est assez sensible pour capter ces échos avant même le toucher direct.

L'expérience a-t-elle été concluante ?

Oui, et les résultats sont surprenants. L'équipe a demandé à 12 volontaires de passer lentement leurs doigts dans une boîte de sable où un petit cube en plastique était caché. Ils devaient dire quand ils sentaient "quelque chose".

Les humains ont réussi. Ils ont détecté le cube avec 70.7% de précision, parfois jusqu'à 6.9 cm de distance, sans jamais entrer en contact physique. La distance médiane de détection était de 2.7 cm.

Et les robots dans tout ça ?

C'est là que l'étude devient fascinante. Les chercheurs ont entraîné un capteur robotique (avec un algorithme d'IA de type LSTM) à faire exactement la même chose, imitant le toucher humain. Le robot s'est-il montré supérieur ?

Pas vraiment. Il était moins précis (40% de réussite), car il générait beaucoup de "faux positifs" (il croyait sentir un objet quand il n'y en avait pas). En revanche, sa portée moyenne était meilleure (médiane de 6 cm). L'étude montre que l'humain est meilleur pour *juger* si un signal subtil est réel ou non.

Quelles sont les applications concrètes ?

Cette découverte change notre conception du "champ de perception". Selon Zhengqi Chen, doctorant sur le projet, cela ouvre la voie à des outils qui étendent la perception humaine.

Concrètement, cela va guider la conception de robots plus "intelligents". Des machines capables de localiser des artefacts archéologiques sans les casser, ou d'explorer des terrains dangereux comme le sol martien ou les fonds marins, là où la vision est totalement inutile.

Foire Aux Questions (FAQ)

Avons-nous vraiment "sept" sens ?

C'est une façon de parler. On cite souvent la proprioception (savoir où sont les parties de son corps) ou l'équilibrioception (sens de l'équilibre) comme des "sixième sens". Ce "toucher à distance" est une nouvelle capacité tactile qui n'avait jamais été documentée chez l'homme.

Qui a mené cette étude ?

L'étude est une collaboration multidisciplinaire. Elle a été conçue par Elisabetta Versace (Queen Mary University) pour les tests humains, et Lorenzo Jamone (UCL) a supervisé la partie robotique et IA.