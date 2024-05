Bouygues Télécom propose 2 forfaits fibre dans sa gamme "Essentiel" : la Série Spéciale Bbox et la Bbox ft.

Bien que la Bbox fit puisse sembler attrayante à court terme, les avantages de la Série Spéciale Bbox en font un choix préférable sur la durée. En effet, la Série Spéciale Bbox se distingue de la Bbox fit sur plusieurs points cruciaux, offrant aux abonnés des avantages significatifs tant au niveau des prix que des performances.

Tout d'abord, voyons voir les tarifs. Alors que la Bbox fit attire avec un prix de 19,99 € par mois pendant maintenant 1 an, elle connait ensuite une augmentation significative, passant ainsi à 32,99 € par mois après la période promotionnelle. En comparaison, la Série Spéciale Bbox propose un tarif fixe de 29,99 € par mois, offrant ainsi une économie non négligeable sur le long terme.

Du côté des performances réseau, la Série Spéciale Bbox surpasse également la Bbox fit grâce à l'intégration du Wi-Fi 6, permettant d'atteindre des débits théoriques jusqu'à 40 % plus rapides que le Wi-Fi 5 présent dans la Bbox fit. De plus, la Série Spéciale Bbox propose un débit fibre descendant jusqu'à 1 Gb/s, soit plus du double de celui offert par la Bbox fit, limité à seulement 400 Mb/s.

La Série Spéciale Bbox offre également des services TV supplémentaires, absents de la Bbox fit, avec un décodeur 4K Android accompagné de 180 chaînes.

À noter que pour profiter de la Série Spéciale Bbox, il est nécessaire de souscrire à un forfait B&You. Toutefois, Bouygues Télécom propose des forfaits abordables et sans engagement à partir de 6,99 € par mois pour 20 Go de données.

