Comme de tradition, le site TorrenFreak a compilé sa liste des séries les plus piratées de l'année. Ce classement pour 2022 s'appuie toujours pour l'essentiel sur les données de trackers publics. Il est ainsi question de téléchargement illégal via BitTorrent et pour le plus grand nombre de partages par épisode.

Pendant de nombreuses années, soit entre 2012 et 2019, un tel classement a vu la série Games of Thrones - qui est sortie en 2011 - truster la première place. Après la fin de cette série culte de HBO, le titre officieux de série la plus piratée est revenu à The Mandalorian en 2020, puis WandaVision en 2021. Deux séries de Disney+.

Retour en force de l'univers de Game of Thrones

Pour 2022, la série la plus piratée de l'année a été… House of the Dragon. Diffusée sur HBO, cette série est une préquelle de la série Game of Thrones, avec toujours une adaptation de l'œuvre de George R. R. Martin.

Le podium est complété par des séries proposées par Amazon Prime, avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir qui s'appuie sur l'univers du Seigneur des Anneaux, et dans un tout autre genre, la série de super-héros The Boys.

Le Top 10 des séries les plus piratées via BitTorrent

House of the Dragon (HBO)

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Amazon Prime)

The Boys (Amazon Prime)

Moon Knight (Disney+)

Halo (Paramount+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Le Livre de Boba Fett (Disney+)

Stranger Things (Netflix)

She-Hulk : Avocate (Disney+)

Andor (Disney+)

TorrentFreak souligne que le Top 10 est entièrement composé de séries (ou saisons) diffusées en 2022. Disney+ apparaît pour la moitié du classement et Netflix, qui demeure le leader mondial parmi les services de vidéo à la demande par abonnement, n'est présent qu'une seule fois.

Plutôt streaming et téléchargement direct en France

Le classement de TorrentFreak a ses limites, puisqu'il ne prend en compte que le téléchargement illégal par le biais de BitTorrent.

Selon le baromètre 2022 de la consommation des biens culturels dématérialisés de l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), il y a eu un recul du piratage en France et cette baisse concerne les séries TV.

Le streaming et le téléchargement direct sont les deux modes d'accès les plus fréquemment utilisés pour la consommation illicite. Ils rassemblent 55 % et 42 % des consommateurs illicites. Pour les réseaux P2P ou torrent, c'est un taux de 27 %. Sachant que 9 % des internautes français ont une consommation illicite de séries TV, soit 19 % des consommateurs de séries TV.