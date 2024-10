Welock fête Halloween et propose des remises jusqu'à -57 € sur ses 3 modèles phares de serrures électroniques : la Touch41, la SECBN51 et la PCB 41.

À noter que Welock propose un support technique à vie, une garantie de 2 ans sur tous ses produits, les retours gratuits sous 30 jours et les expéditions gratuites depuis son entrepôt européen.

Découvrez ci-dessous une petite présentation de ces 3 serrures connectées.



Voici tout d'abord la Touch41.

Cette serrure peut reconnaître votre empreinte digitale en 0,5 seconde et déverrouiller la porte en 1 seconde. Elle peut également être ouverte avec une carte RFID (3 cartes incluses) ou via l’application Welock.

Déverrouillez ou verrouillez vos portes à distance avec votre smartphone et l'application Welock, qui vous informe également des entrées en temps réel.

En cas de batterie faible, un chargeur portable peut être utilisé pour ouvrir la porte temporairement, en attendant de changer les piles (la recharge directe n’est pas supportée).

Un boîtier WiFi en option est disponible sur tous les modèles, offrant un contrôle à distance et un accès à l’historique des déverrouillages.

L'installation du cylindre est simple et sans perçage, pour les portes de 50 à 100 mm d'épaisseur. La poignée est ajustable pour s’adapter aux portes ouvrant à gauche ou à droite.

Retrouvez la serrure Touch41 à 132 € au lieu de 189 € grâce au code AHS57, soit une remise de 57 €.



Voici maintenant la SECBN51.



Ce modèle est conçu pour s’installer sur des portes moins épaisses de 30 à 70 mm, et grâce au kit d'extension fourni, la serrure est compatible jusqu'à 100 mm. La distance des poignées est ajustable de 20 mm à l'avant et à l'arrière.

Rapide, elle reconnaît votre empreinte en 0,5 seconde et déverrouille la porte en 1 seconde, et permet également l'accès via l'une des trois cartes RFID incluses ou l’application dédiée.

La serrure à empreinte SECBN51 est en ce moment au prix de 132 € au lieu de 189 €, soit une remise de 57 € avec le code AHS57.



Et enfin, voici le dernier modèle : le PCB41.

Cette serrure dotée d'un clavier vous permet de déverrouiller votre porte simplement en entrant un code personnel ou en utilisant l'une des trois cartes RFID incluses. Jusqu'à 10 codes personnels peuvent être enregistrés, dont 1 avec des droits administrateur.

Vous pouvez ainsi gérer les accès en définissant des autorisations spécifiques pour des durées allant de quelques secondes à plusieurs semaines, ou créer des codes temporaires, utilisables sans limites de fréquence.

Profitez de la serrure connectée avec clavier PCB41 de Welock à 109 € au lieu de 149 € grâce au code promo AHS40, soit une économie de 40 €.