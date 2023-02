De nos jours, l'informatique et l'ergonomie sont intimement liées. La domotique (pour informatique domestique) nous aide au quotidien afin de nous donner du levier sur des tâches simples de la vie. Qui n'a jamais oublié ses clés avant de partir et se retrouve donc coincé sur le pas de sa porte ? Welock nous propose une solution pour lutter contre cette situation malaisante et coûteuse (un serrurier, ce n’est pas donné ! ) avec ses serrures connectées. Et dans le cadre de la Saint Valentin, tous les amoureux pourront profiter de réductions sur de nombreux modèles sur cette page dédiée.

Commençons par le cylindre de serrure électronique avec clavier PCB41. Cette fermeture convient à toutes les portes dont l'épaisseur est comprise entre 70 et 100 mm. Elle se pose en lieu et place de votre barillet classique à clés. Cette serrure se déverrouille de trois manières différentes (code numérique, badge RFID ou avec l'app "Mot de passe temporaire", idéal pour qu'un voisin puisse rentrer en acs d'urgence). Ce cylindre fonctionne avec 3 piles AAA 1,5V et possède une autonomie d'un an. Fini la crainte d'oublier les clés, vous déverrouillez avec votre mémoire.

Le cylindre de serrure électronique avec clavier PCB41 est affiché à 119 € au lieu de 149 € sur le site officiel de Welock en utilisant le code de réduction VD30.



Continuons avec le cylindre de serrure électronique avec clavier PCB45. Cette fermeture convient à toutes les portes européennes avec une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm. Elle se pose en un clin d'œil en lieu et place de votre barillet classique à clé. Cette serrure se déverrouille de trois manières différentes (code numérique, badge RFID ou avec l'app "Mot de passe temporaire"). En cas de besoin, une fonction Wi-Fi est disponible, il vous suffit d'acheter le modèle avec passerelle (Gateway). Ce cylindre fonctionne avec 3 piles AAA 1,5V et possède une autonomie d'un an. Fini la crainte d'oublier les clés, vous avez toujours votre téléphone sur vous pour ouvrir la porte.

Ce cylindre de serrure électronique avec clavier PCB45 est vendu 139 € au lieu de 169 € sur le site officiel de Welock avec le code VD30.



Enchainons avec le cylindre de serrure électronique avec empreinte digitale Touch41. Cette fermeture convient à toutes les portes européennes avec une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm pour le modèle TOUCH41 et 30 à 70 mm pour le modèle TOUCH41 Mini. Elle s'installe en lieu et place de votre barillet classique à clefs. Cette serrure se déverrouille de trois manières différentes (empreinte digitale, carte RFID ou avec l'app "Mot de passe temporaire"). En cas de besoin, une fonction Wi-Fi est disponible, il vous suffit d'acheter le modèle avec passerelle (Gateway). Ce cylindre fonctionne avec 3 piles AAA 1,5V et possède une autonomie d'environ un an.

Ce cylindre de serrure électronique avec empreinte digitale Touch41 est vendu 139 € au lieu de 189 € sur le site officiel de Welock avec le code VD50.



Pour finir, voici le cylindre de serrure électronique avec empreinte digitale SECBR. Cette fermeture convient à toutes les portes européennes avec une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm. Elle s'installe en lieu et place de votre barillet classique à clef. Cette serrure se déverrouille de trois manières différentes (empreinte digitale, carte RFID ou avec l'app "Mot de passe temporaire"). En cas de besoin, une fonction Wi-Fi est disponible, il vous suffit d'acheter le modèle avec passerelle (SECBR + Gateway). Ce cylindre fonctionne avec 3 piles AAA 1,5V et possède une autonomie d'environ un an.

Ce cylindre de serrure électronique avec empreinte digitale SECBR est vendu 144 € au lieu de 184 € avec le code de réduction VD40.

A noter que tous ces produits sont expédiés d'Europe avec une garantie classique de 2 ans. Toutes ces offres sont disponibles sur le site officiel de Welock.