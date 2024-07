On commence avec le pack Welock PCB41 + boîtier WiFi.

Déverrouillez facilement votre porte en entrant un code personnel ou en utilisant votre carte RFID (3 incluses). 10 codes personnels peuvent être mémorisés, dont 1 avec fonction administrateur.

Avec l'application Welock, déverrouillez ou verrouillez vos portes de n'importe où. Tous les enregistrements de déverrouillage seront synchronisés avec l'application, vous permettant de voir exactement qui est entré chez vous et quand.

Donnez à vos personnes de confiance l'autorisation d'ouvrir la porte en utilisant un mot de passe temporaire.

Avec des piles 3A, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte jusqu'à 8 000 fois, ce qui correspond à une autonomie d'environ un an en effectuant dix opérations d'ouverture et de fermeture par jour. Si votre serrure manque de puissance, vous pouvez utiliser un chargeur portable pour déverrouiller votre porte (pas de fonction de charge et câble USB non inclus).

Le boîtier WiFi inclus permet de connecter la serrure à votre réseau WiFi et de profiter des fonctionnalités avancées comme le contrôle à distance, l'historique des déverrouillages, etc.

Le pack Welock PCB41 + boîtier WiFi est au prix réduit de 199 € avec le code promo FD40 qui vous fait économiser 40 € sur le site officiel. Livraison gratuite de l'UE et garantie de 2 ans incluse.



On passe au pack Welock TOUCH 41 + boîtier WiFi.

La serrure peut reconnaître votre empreinte en seulement 0,5 seconde et déverrouille la porte en 1 seconde. Vous pouvez également utiliser une carte RFID (3 incluses) ou passer par l'application.

Le cylindre de serrure est facile à installer sur toute porte ayant une épaisseur de 50 à 100 mm, et aucun perçage n'est nécessaire. Vous pouvez aussi ajuster la poignée pour une utilisation à gauche ou à droite.

Le pack Welock TOUCH 41 + boîtier WiFi est en promotion à 222 € avec le code FD57 qui vous fait bénéficier d'une remise de 57 € sur le site officiel. La livraison de l'UE est offerte et la serrure est garantie 2 ans.





On termine enfin avec le pack Welock SECBN51 + Boîtier WiFi.

Comme pour la TOUCH41, la serrure peut identifier votre empreinte en seulement 0,5 seconde et déverrouiller la porte en 1 seconde. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'une des trois cartes RFID fournies ou de passer par l'application.

Elle s'installe facilement sur toute porte ayant une épaisseur de 30 à 70 mm, et le kit d’extension inclus permet d’élargir la compatibilité jusqu’à 100 mm.

De plus, les distances de poignée sont ajustables de 20 mm à l’avant et à l’arrière.

Le pack Welock SECBN51 + boîtier WiFi est à 222 € avec le code FD57 pour une réduction de 57 € avec toujours la livraison gratuite depuis l'Europe et la garantie de 2 ans.