À l'occasion de la fête des pères, Welock propose des remises jusqu'à -57 € sur ses serrures électroniques et accessoires à retrouver sur le site officiel ou la boutique Amazon Welock.

Découvrez ci-dessous 3 modèles de référence de la marque.





On commence avec la Ruilon Welock Touch41.

Facile à installer et fabriquée en alliage de zinc, elle est robuste et convient à la plupart des portes standard européennes d'une épaisseur de 50 à 100 mm.

Elle offre cinq méthodes de déverrouillage : empreinte digitale, application Bluetooth, carte RFID, câble USB de secours et WiFi (en option avec une passerelle séparée).

Grâce à l'application compatible avec iOS et Android, vous pouvez surveiller en permanence la serrure, contrôler l'ouverture de la porte, vérifier son état et accéder au journal d'activité pour savoir qui a ouvert la porte.

Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 20 %, une alerte est envoyée pour vous prévenir.

Les données des empreintes digitales et de l'application sont stockées localement sur la serrure, éliminant ainsi les risques de vol dans le cloud.

La serrure est livrée avec 3 cartes à puce RFID et peut en gérer jusqu'à 20. En cas d'urgence, la serrure peut être rechargée via un port USB (câble non fourni).

La serrure électronique Ruilon Welock Touch41 est proposée à 132 € avec le code TOUCH41001 sur Amazon ou bien sur le site officiel avec le code FD57.

Enchaînons avec la Ruilon Welock PCB41.

Ce modèle propose en plus la possibilité d'enregistrer un mot de passe administrateur et jusqu'à neuf mots de passe personnels grâce au clavier intégré.

Cette fonctionnalité permet de contrôler les droits d'accès en définissant des autorisations pour des périodes spécifiques allant de quelques secondes à plusieurs semaines. Vous pouvez également créer des mots de passe temporaires qui peuvent être utilisés un nombre illimité de fois.

La serrure électronique Ruilon Welock PCB41 est au prix de 109 € avec le code PCB41001 sur Amazon ou sur le site officiel avec le code FD40.

On termine avec la Ruilon Welock SECBN51.

Fiable et sécurisée, elle dispose d'une protection contre les décharges électrostatiques jusqu'à 30 000 V et a une durée de vie d'environ un million de cycles.

Elle peut enregistrer jusqu'à 100 empreintes digitales, dont 3 avec fonction administrateur, et est compatible avec toutes les portes d'une épaisseur de 30 à 70 mm.

La serrure électronique Ruilon Welock SECBN51 est en promotion à 132 € avec le code SECB51001 sur Amazon ou sur le site officiel avec le code FD57.