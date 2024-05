Commençons avec la serrure électronique RUILON Touch41.

Cette dernière propose cinq méthodes de déverrouillage : empreinte digitale, application Bluetooth, carte RFID, câble USB de secours et WiFi (en option, nécessitant une passerelle séparée).

Facile à installer et fabriquée en alliage de zinc, elle est résistante et convient à la plupart des portes respectant les dimensions standard en Europe, d'une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm.

Avec l'application disponible pour iOS et Android, vous pouvez surveiller en permanence la serrure, contrôler l'ouverture de la porte, vérifier son état et accéder au journal d'activité pour voir qui a ouvert la porte.

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, vous recevez une alerte afin de vous prévenir. Le niveau est également toujours visible dans l'application.

Les données relatives aux empreintes digitales et à l'application sont stockées localement sur la serrure elle-même, donc pas de risque de vol dans le cloud.

Elle est livrée avec 3 cartes à puce RFID (Identification par Radiofréquence), avec une prise en charge jusqu'à 20 cartes. Il est également possible de recharger la serrure en cas d'urgence via un port USB (non fourni).

Un service après-vente de 2 ans est inclus ainsi qu'une assistance technique à vie.

La serrure électronique RUILON Touch41 est en promotion à 132 € avec le code TOUCH41001 sur Amazon, ou bien à 136 € sur le site officiel avec le code DSQ53 qui vous offre -53 € de réduction (non cumulable avec le coupon de -50 € visible sur la page).



Passons maintenant à la serrure connectée RUILON PCB41.

Elle offre les mêmes avantages que la Touch41, avec ici la possibilité d'enregistrer en plus 1 mot de passe administrateur et jusqu'à 9 mots de passe personnels grâce au clavier intégré.

Vous pouvez ainsi contrôler les droits d'accès en accordant des autorisations pour des périodes définies de quelques secondes à plusieurs semaines, ou mettre en place des mots de passe temporaires pouvant être utilisés un nombre illimité de fois.

La serrure est garantie 1 an avec une consultation après-vente en ligne gratuite.

La serrure électronique RUILON PCB41 est au prix de 109 € avec le code PCB41001 sur Amazon ou à 119 € avec le code SLT30 ou VD30 sur le site officiel.



Enfin, terminons avec la serrure connectée RUILON SECBN51.

Elle prend en charge jusqu'à 100 empreintes digitales, dont 3 avec fonction administrateur, et convient à toutes les portes d'une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm.

Sûre et fiable, elle est dotée d'une protection contre les décharges électrostatiques jusqu'à 30 000 V et sa durée de vie est d'environ un million de cycles.

La serrure est garantie pendant 2 ans.

La serrure électronique RUILON SECBN51 est en promotion à 132 € avec le code SECB51001 sur Amazon ou à 139 € avec le code SINDRO50 ou VD50 sur le site officiel.