Welock propose souvent des remises spéciales sur ses serrures électroniques ; en ce moment, c'est le modèle Touch41 qui est mis en vedette sur le site.

Elle permet de déverrouiller votre porte en 0,5 seconde grâce à un capteur d'empreintes digitales fiable (reconnaissance à 98%). Le système peut mémoriser jusqu'à 100 empreintes, dont 3 avec des droits d'administrateur.

Plusieurs méthodes de déverrouillage sont possibles :

Empreinte digitale,

Carte RFID (jusqu'à 20 cartes, 3 incluses),

Application Welock (iOS et Android) pour partager des accès virtuels,

Contrôle à distance et vocal (en option) : Avec le boîtier WIFIBOX3 (vendu séparément ou en pack), vous pouvez déverrouiller votre porte à distance où que vous soyez et la contrôler vocalement avec Alexa.

Le cylindre s'installe en moins de 10 minutes à la place de votre ancien cylindre de profil européen, sans aucun perçage. Il est ajustable pour s'adapter à la plupart des portes d'une épaisseur de 50 à 100 mm.

Alimentée par 3 piles AAA, la serrure offre une autonomie de 8 à 10 mois (pour 10 utilisations par jour). En cas de batterie faible, un port USB permet une alimentation de secours pour ne jamais rester bloqué dehors.

Conçue en acier inoxydable et alliage de zinc, elle est certifiée IP65 (résistante à la poussière et aux projections d'eau), supporte des températures de -25°C à 60°C et peut effectuer jusqu'à 10 millions d'opérations. Pour la sécurité incendie, la porte peut toujours être ouverte manuellement depuis l'intérieur.

Un écran OLED indique également le statut de la batterie et les réglages.

Vous pouvez obtenir la serrure Touch41 à 126 € grâce au code VD63 (ou à 129 € avec le code VD60 si le premier ne marche plus)

Le pack Touch41 + WIFIBOX3 pour le contrôle à distance est lui aussi en réduction à 229 € avec le code VD30.



L'expédition depuis l'UE est gratuite, et vous bénéficiez également d'une garantie de 2 ans, d'une garantie "satisfait ou remboursé" de 30 jours et d'un support client à vie.



On peut trouver également d'autres serrures électroniques à prix réduit chez Welock, comme par exemple :

Welock PCB51 à 129 € avec le code VD40 (modèle avec clavier, enregistrement jusqu'à 10 codes)





(modèle avec clavier, enregistrement jusqu'à 10 codes) Welock SBR à 209 € avec le code VD50 (modèle avec télécommande)

Rendez-vous sur le site officiel Welock pour découvrir tous les modèles en promotion en ce moment.