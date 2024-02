Commençons par la serrure biométrique intelligente RUILON Touch41.

Rapide à installer, étanche et en alliage de zinc, cette serrure résistante sans clé propose 5 méthodes de déverrouillage : empreinte digitale, application Bluetooth, carte RIFI, clé USB de secours en cas de problème (sans fonction de charge) et WiFi (nécessite une passerelle séparée). Elle supporte jusqu'à 100 empreintes ainsi que 20 cartes RIFI (3 cartes RIFI incluses).

Grâce à l'application iOS et Android, vous pouvez surveiller la serrure et accéder au journal d'activité. L'appli vous envoie également une alerte lorsqu'il est temps de changer les piles (3 x AAA 1,5 V, non incluses).

La serrure convient à presque toutes les portes, avec une épaisseur de 50 à 100 mm, et peut également être ouverte de l'intérieur en cas d'incendie.

Elle peut résister à des températures pouvant aller de -25 à +60°C et est équipée d'une protection statique.

À noter que les données relatives aux empreintes digitales sont stockées localement.

La serrure biométrique intelligente RUILON Touch41 est à 139,86 € chez Amazon avec le code RUILONFR03 valable jusqu'au 13 février au lieu de 189 €, soit 26% de remise. Une garantie de 2 ans est incluse. Livraison gratuite de l'UE.

Vous le trouverez également sur le site officiel de la marque à 136 € avec le code de réduction DSQ53.



Un second modèle est disponible, la RUILON SECBN51.

Celle-ci peut également mémoriser jusqu'à 100 empreintes digitales, dont 3 avec fonction administrateur.

Elle est adaptée pour les portes d'une épaisseur comprise entre 30 et 70 mm et est dotée d'une protection électrostatique jusqu'à 30 000 V.





La serrure biométrique intelligente RUILON SECBN51 est à 139,30 € chez Amazon avec le code RUILONFR08 valable jusqu'au 13 février au lieu de 199 €, soit 30% de remise sur Amazon. La livraison de l'UE est offerte et une garantie de 2 ans est incluse.

Là encore la serrure est également disponible sur le site officiel de la marque à 139 € avec le code SINDRO50.