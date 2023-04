Sans le savoir, vous utilisez tous un service de DNS, généralement celui fourni par votre fournisseur d'accès à internet (Orange, SFR..), mais ces derniers ne sont généralement pas les plus performants ni les plus respectueux de votre vie privée.

C'est pourquoi les connaisseurs utilisent depuis des années des DNS gratuits, les plus connus, étant ceux de Google (8.8.8.8 et 8.8.4.4) ou ceux de Cloudflare (1.1.1.1 / 1.0.0.1) pour ne citer qu'eux, d'ailleurs ce ne sont pas nécessairement les plus respectueux, mais il en existe pléthore. La vraie question du choix est la confiance en ces services, sachant que toutes vos données internet utiliseront ce canal de connexion.

C'est pour répondre à cette problématique que dns0.eu est né, créé par une association française à but non lucratif fondée en 2022 par Romain Cointepas et Olivier Poitrey, co-fondateurs de NextDNS (que j'ai d'ailleurs longtemps utilisé, très bon service).

En utilisant dns0.eu, les utilisateurs peuvent être assurés que leurs données personnelles ne seront pas collectées ou vendues à des tiers. De plus, le service est gratuit et peut être utilisé par tous les utilisateurs d'Internet.

Aucune information personnelle identifiable enregistrée

Ce service de DNS récursif est bien entendu conforme au RGPD. Leur infrastructure DNS est hébergée chez des fournisseurs d'hébergement réputés ayant leur siège social dans l'un des États membres de l'Union européenne, d'ailleurs le trafic DNS ne quitte jamais géographiquement ou légalement l'Union européenne.

De plus, ils utilisent une implémentation du sous-réseau du client EDNS qui permet de dissimuler les adresses IP des utilisateurs aux serveurs de noms faisant autorité.





Une infrastructure DNS rapide, distribuée et résiliente 100 % européenne.

Leur réseau comprend 62 serveurs, 55 centres de données, situés dans 27 villes européennes avec une latence moyenne de 12 ms. Leur pile logicielle a été testée pendant plus de 3 ans avec des milliards de requêtes et servant des centaines de milliers d'utilisateurs (chez NextDNS).





Une sécurité assurée

Au niveau confidentialité et sécurité, tout est parfaitement sécurisé avec un chiffrement de bout en bout via les protocoles DNS modernes non vulnérables à l'écoute clandestine et à la falsification par des intermédiaires de réseau malveillants (ou compromis), citons ainsi DNS‑over‑HTTPS, DNS‑over‑TLS, DNS‑over‑QUIC, DNS‑over‑HTTP/3 et DDR Encrypted Upgrade.

Le service DNS intègre également une protection contre des millions de domaines malveillants, des sites d'hameçonnage aux serveurs C&C.

Et cerise sur le gateau, ils proposent un DNS spécifique pour les enfants, qui intègre de nombreux filtres pour les contenus pour adultes. Fini les sites pornographiques, jeux d'argent, vidéos matures sur YouTube, sites ou applications de rencontres, sites de piratage, sites de torrents et de streaming enfreignant le droit d'auteur, sites d'hébergement de vidéos utilisés principalement pour la distribution illégale de contenu protégé par le droit d'auteur ou enfin les publicités sur Internet.



Pour en savoir plus sur ce nouveau service DNS gratuit, européen, conforme au RGPD et sécurisé, rendez-vous sur leur site web à dns0.eu.

Et pour les connaisseurs :

IPv4 :

193.110.81.0 / 185.253.5.0

IPv6 :

2a0f:fc80:: / 2a0f:fc81::