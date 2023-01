Selon des chiffres communiqués par la Direction de l'information légale et administrative qui édite le portail Service-Public.fr, le site officiel de l'administration française a établi un nouveau record d'audience en 2022.

Au cours de l'année dernière, Service-Public.fr a enregistré 578 millions de visites, soit une progression de 15 % de son audience. Le site pour les informations administratives, les démarches et les services administratifs répertorie 3 504 fiches d'information, 1 955 formulaires administratifs, 934 téléservices et démarches en ligne, 157 simulateurs.

En 2022, ce sont 8 millions de démarches en ligne qui ont été réalisées, parmi lesquelles la demande d'acte d'état civil, l'inscription sur les listes électorales, le changement d'adresse à destination de 15 administrations et services. Pour stocker et suivre de démarches, quelque 15 millions de comptes personnels sont actifs.

Des élections et une refonte en 2022

L'année 2022 a été marquée par les élections présidentielles et législatives. Elles ont donné lieu sur le site à 15 millions de consultations pour connaître une situation électorale et 2,4 millions d'inscriptions sur les listes électorales.

C'est après ces échéances électorales qu'une refonte du site Service-Public.fr avait été mise en ligne pendant l'été. La précédente refonte d'ampleur datait de septembre 2015, pour un site disponible depuis 22 ans.

Le site Service-Public.fr avant la refonte de mi-2022

En page d'accueil, le choix a été fait de mettre en avant divers événements de vie afin de trouver des démarches idoines, les fiches pratiques les plus lues, les dernières actualités, les démarches et outils les plus utilisés par les usagers.

Vers une conformité totale au RGAA

Service-Public.fr est par ailleurs conforme à plus de 97 % des critères du Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Le taux de conformité de 100 % devrait être atteint dans le courant du premier trimestre 2023.

En 2022, Service-Public.fr représente également le traitement par les équipes de 201 464 messages d'internautes et des réponses à 215 494 appels téléphoniques d'usagers.