Pour vous faire bénéficier pleinement des avantages de votre box fibre, divers services gratuits sont proposés sur demande. Le saviez-vous ?

Répéteurs Wi-Fi

Ils sont souvent inclus et particulièrement utiles si vous avez des zones à faible couverture Wi-Fi dans votre domicile. Ces répéteurs sont fournis gratuitement avec des box internet comme la SFR Power, la Bbox ultym de Bouygues Télécom, la Freebox Pop, la Freebox Ultra et la Freebox Ultra Essentiel, ainsi que la Livebox Up et la Livebox Max d'Orange. Assurez-vous simplement de demander ces équipements lors de votre souscription. À noter qu'il peut y avoir des frais de mise en service.

Mini box 4G

Elles sont disponibles avec certaines offres internet premium. Elles peuvent être pratiques pour avoir accès à internet en mobilité, que ce soit lors de vos déplacements ou à la maison pour connecter d'autres appareils, ou encore en attendant que votre connexion fibre soit active.

Par exemple, Orange propose l'Airbox 20 Go avec la Livebox Max, Bouygues Télécom offre une mini box 4G de 50 Go avec la Bbox ultym, Free propose le Pocket Wi-Fi avec la Freebox Ultra et la Freebox Ultra Essentiel, et SFR fournit une box de poche 4G avec la box SFR Premium. Tout comme pour les répéteurs Wi-Fi, des frais d'activation peuvent s'appliquer.

Abonnements à des plateformes de streaming

Certains vous sont offerts pendant quelques mois avant de devenir payants. Par exemple, SFR et Bouygues Télécom proposent certains services de streaming gratuitement pendant 6 à 9 mois, comme Netflix, Disney+, Universal+ ou Prime Video. Assurez-vous de faire votre choix lors de la souscription ou après avoir reçu votre box internet. A noter que la box la mieux lotie dans cet exercice est probablement la récente Freebox Ultra avec Disney+ inclus sans pub, Netflix standard avec pub, Prime vidéo, ainsi que Canal+ le tout sans limitation dans le temps !