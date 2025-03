Le canapé inclinable modulaire DreamSpot SF7 de FlexiSpot est une solution d'assise à la fois innovante et personnalisable, conçue pour s'adapter parfaitement à vos besoins et à votre espace. Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez l'ajuster selon vos préférences et configurer plusieurs éléments pour créer votre environnement de détente idéal.

L'assemblage est facilité grâce à un design sans outil, et le canapé dispose également d’un port de charge USB intégré et de boutons de réglage pratiques pour ajuster facilement l'inclinaison.

La conception du canapé prend également en compte l'espace disponible : une fois déployé, l'espace entre le dossier et le mur ne mesure que 7 cm, ce qui en fait une option idéale même pour les espaces plus petits. L'inclinaison est fluide et sans effort, et le fauteuil peut être entièrement étendu jusqu'à un angle de 150° pour un confort optimal.

Son duvet de 3 à 4 cm de long offre une grande douceur tout en améliorant la respirabilité du tissu. Le coussin à haute résilience procure un soutien parfait, alliant fermeté et douceur pour un confort prolongé. De plus, le tissu polaire berbère utilisé pour le revêtement donne une sensation agréable au toucher tout en étant facile à entretenir.

Le canapé est accompagné de quelques accessoires pour compléter : un pouf pratique avec un espace de rangement caché qui peut contenir jusqu’à trois couvertures et servir de table basse, ainsi que des oreillers moelleux.

FlexiSpot propose également une garantie de 3 ans et un essai gratuit de 60 jours. De plus, le tissu est certifié OEKO-TEX, garantissant des matériaux de haute qualité et respectueux de l'environnement.

Le modèle SF7 est proposé en gris bleu ou en beige et est disponible en versions une place, deux places ou trois places, avec l'option de choisir une seule place électrique ou plusieurs :

Version fauteuil électrique pour une personne à 999,99 €

Version canapé deux places à 1299,99 € ou avec 1 place électrique à 1 399,99 € ou 2 places électriques à 1 499,99 € ,

ou avec ou , Version canapé trois places à 1699,99 € ou avec 1 place électrique à 1 799,99 € ou 2 places électriques à 1 899,99 €.





Notez que jusqu'au 30 avril, vous pourrez utiliser le code promo GNSF7 pour obtenir 100 € de réduction.

Découvrir le FlexiSpot DreamSpot SF7