Dévoilée en juillet dernier, puis disponible en avant-première auprès de certains clients parmi les plus fidèles, la SFR Box 10+ est maintenant proposée à l'ensemble des clients de SFR, qu'ils soient nouveaux ou anciens.

Avec SFR Fibre Premium

La Box 10+ est associée à l'offre SFR Fibre Premium au tarif unique de 44,99 € par mois (sans engagement) et avec des débits symétriques de jusqu'à 8 Gbit/s. Sachant que la SFR Box 10+ est compatible avec les technologies de fibre optique GPON et XGS-PON.

En présentant la Box 10+ en début d'été, SFR avait souligné que près de la moitié de ses prises FTTH sont compatibles XGS-PON et que le déploiement se poursuit. Le type de signal optique (GPON ou XGS-PON) est détecté automatiquement.

Du côté l'expérience TV, le décodeur SFR Box 8 TV est inclus dans l'offre, même s'il est possible de faire le choix de l'offre sans décodeur TV.

Du Wi-Fi 7 tri-bande pour la Box 10+

La Box 10+ dispose de quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif. Du côté de la connectivité, le Wi-Fi 7 est au rendez-vous. Avec certification par la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi 7 est tri-bande et ne fait ainsi pas l'impasse sur la bande de fréquences 6 GHz, en plus de 2,4 GHz et 5 GHz.

Avec la fonctionnalité MLO (Multi-Link Operation) chaque appareil compatible peut se connecter simultanément sur plusieurs bandes de fréquences. Pour une couverture dans tout le foyer, SFR a prévu deux répéteurs Wi-Fi 7 inclus, mais cette fois-ci bi-bande.

Un écran E-ink pour le contrôle

Toujours pour la connectivité et cette fois-ci Matter, la prise en charge de Thread est signalée, ce qui aura son importance pour l'évolution du foyer connecté en toute simplicité (capteurs de mouvement, prises connectées, interrupteurs intelligents…).

L'application SFR & Moi offre un accès aux fonctionnalités essentielles de la Box 10+, dont la gestion du réseau Wi-Fi, le partage de connexion via un QR code, l'activation des modes d'économie d'énergie de la box et des répéteurs, ainsi qu'un chatbot de diagnostic pour une assistance rapide.

Sans besoin de l'application pour un accès rapide aux principales fonctions et pour vérifier son état, la Box 10+ de SFR dispose d'un écran tactile E-ink. Il s'active au toucher et chaque action s'accompagne d'un retour sonore pour une validation.