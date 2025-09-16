Dévoilée en juillet dernier, puis disponible en avant-première auprès de certains clients parmi les plus fidèles, la SFR Box 10+ est maintenant proposée à l'ensemble des clients de SFR, qu'ils soient nouveaux ou anciens.

Avec SFR Fibre Premium

La Box 10+ est associée à l'offre SFR Fibre Premium au tarif unique de 44,99 € par mois (sans engagement) et avec des débits symétriques de jusqu'à 8 Gbit/s. Sachant que la SFR Box 10+ est compatible avec les technologies de fibre optique GPON et XGS-PON.

En présentant la Box 10+ en début d'été, SFR avait souligné que près de la moitié de ses prises FTTH sont compatibles XGS-PON et que le déploiement se poursuit. Le type de signal optique (GPON ou XGS-PON) est détecté automatiquement.

sfr-box-10+

Du côté l'expérience TV, le décodeur SFR Box 8 TV est inclus dans l'offre, même s'il est possible de faire le choix de l'offre sans décodeur TV.

Du Wi-Fi 7 tri-bande pour la Box 10+

La Box 10+ dispose de quatre ports Ethernet, dont un port 10 Gbit/s natif. Du côté de la connectivité, le Wi-Fi 7 est au rendez-vous. Avec certification par la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi 7 est tri-bande et ne fait ainsi pas l'impasse sur la bande de fréquences 6 GHz, en plus de 2,4 GHz et 5 GHz.

sfr-box10+-dos

Avec la fonctionnalité MLO (Multi-Link Operation) chaque appareil compatible peut se connecter simultanément sur plusieurs bandes de fréquences. Pour une couverture dans tout le foyer, SFR a prévu deux répéteurs Wi-Fi 7 inclus, mais cette fois-ci bi-bande.

sfr-box10+-repeteur-wifi

Un écran E-ink pour le contrôle

Toujours pour la connectivité et cette fois-ci Matter, la prise en charge de Thread est signalée, ce qui aura son importance pour l'évolution du foyer connecté en toute simplicité (capteurs de mouvement, prises connectées, interrupteurs intelligents…).

L'application SFR & Moi offre un accès aux fonctionnalités essentielles de la Box 10+, dont la gestion du réseau Wi-Fi, le partage de connexion via un QR code, l'activation des modes d'économie d'énergie de la box et des répéteurs, ainsi qu'un chatbot de diagnostic pour une assistance rapide.

sfr-box-10+-face

Sans besoin de l'application pour un accès rapide aux principales fonctions et pour vérifier son état, la Box 10+ de SFR dispose d'un écran tactile E-ink. Il s'active au toucher et chaque action s'accompagne d'un retour sonore pour une validation.