Après Orange, c'est au tour de SFR de communiquer sur la fermeture de ses réseaux 2G et 3G. Elle interviendra en fin d'année 2026 pour la 2G et en fin d'année 2028 pour la 3G. Le calendrier prévu est similaire à celui d'Orange, même si SFR continuera d'opérer son réseau 2G un an de plus.

SFR a suivi l'initiative d'Orange et il est probable que les autres opérateurs que sont Bouygues Telecom et Free Mobile feront de même. D'autant que cela s'inscrit dans la tendance observée aux États-Unis pour les principaux opérateurs et dans plusieurs pays d'Europe.

Au cours des prochaines années, les radiofréquences actuellement utilisées pour les réseaux 2G et 3G de SFR vont être réallouées vers ses réseaux 4G et 5G. " Cette opération permettra d'apporter plus de débit et d'améliorer encore la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VoLTE ", écrit SFR.

Transition à marche forcée ?

Les réseaux 2G et 3G ont été lancés en 1991 et en 2000. Ils s'appuient sur des technologies anciennes qui sont par ailleurs moins sécurisées et moins économes en énergie que la 4G et la 5G. Pour autant, un problème de basculement peut exister avec le marché des objets connectés, et par exemple avec des terminaux de carte bancaire s'appuyant encore dessus.

" SFR accompagnera ses clients, particuliers comme professionnels, qui n'ont pas encore accès aux technologies les plus récentes, le calendrier (ndlr : pour la fermeture des réseaux 2G et 3G) permettant d'anticiper cette modernisation dans un cycle naturel de renouvellement. "

Au final, le calendrier de fermeture a été pensé pour donner le temps suffisant d'une adaptation aux usagers. Pour le cas des particuliers, elle devrait se faire sans heurts avec le renouvellement des terminaux.

Déploiement du cœur de réseau 5G avec Nokia

L'annonce de SFR intervient en marge de la signature d'un partenariat avec Nokia pour le développement de son réseau 5G Stand Alone (SA), c'est-à-dire sans cœur de réseau 4G et par opposition à la 5G en mode Non-Standalone (NSA) qui dépend donc du déploiement du réseau 4G.

" Ce cœur de réseau 5G cloud native sera déployé en 2023 et permettra de révolutionner les usages des entreprises et du grand public dans les années à venir, avec des services 5G avancés ultra-haut débit."

SFR rappelle par ailleurs avoir réalisé avec succès, et dans des conditions réelles sur le campus d'Altice, un cas d'usage de Network Slicing sur son réseau 5G Stand Alone. Il consistait à préserver des débits montants pour des reportages en direct. Pour la 5G, le Network Slicing permet des services différenciés.