Sans surcoût, SFR augmente le débit montant (upload) de ses offres Fibre Starter et Fibre Power à 29,99 € et 36,99 € par mois (engagement de 12 mois). Respectivement, ce débit théorique montant maximum passe de 700 Mbit/s à 1 Gbit /s et de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s.

Pour le débit théorique maximum, il n'y a pas d'évolution. Il demeure à 1 Gbit/s pour Fibre Starter et 2 Gbit/s pour Fibre Power. Avec l'offre Fibre Power, il s'agit de 2 Gbit/s partagés, soit jusqu'à 1 Gbit/s maximum en débit descendant par équipement.

À souligner que l'offre Fibre Starter est avec SFR Box 7 et compatibilité Wi-Fi 5, tandis que c'est une SFR Box 8 et compatibilité Wi-Fi 6 pour l'offre Fibre Power.

Toujours bon à prendre

" Cette augmentation représente une avancée significative pour les utilisateurs cherchant à tirer le meilleur parti de leur connexion Internet, notamment pour les usages intensifs et simultanés ", écrit SFR Actus au sujet de l'augmentation du débit montant.

Pour le commun des utilisateurs, le débit montant est toutefois moins prisé que le débit descendant, même s'il ne faut pas négliger les besoins en matière d'envoi de gros fichiers ou pour du streaming en direct.