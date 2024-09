Chercheur en cybersécurité et hacker éthique, Clément Domingo (SaxX) alerte sur la découverte d'une fuite de données chez SFR. Elle touche la diffusion de données personnelles de 50 000 clients de l'opérateur et l'équivalent de 900 Mo de données.

SaxX cite des informations comme le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et e-mail ou encore la raison sociale. Certaines informations concernent le type de client et de contact, l'historique et le nom de l'intervenant.

Des éléments aiguillent ainsi vers des interventions techniques. A priori, et c'est à souligner, il n'y a pas de tentative de mise en vente d'une base de données.

French Hackers Squad fait sa pub

L'exfiltration de données est revendiquée par un individu - ou un groupe - se présentant sous l'identité de French Hackers Squad. Depuis le début de l'année, il communique notamment sur Telegram (chaîne) et plus récemment sur le réseau social X en maniant parfois la langue de Molière.

Source image : capture @_SaxX_

À 01net, SFR a confirmé un incident de sécurité ayant touché un outil utilisé par un partenaire et comprenant des données dans le cadre d'interventions techniques en entreprises.

" Dès la détection de cet incident, toutes les mesures de protection de nos clients concernés ont été mises en œuvre. Les démarches nécessaires à l'information de ces clients et à destination des autorités ont été enclenchées. " La routine en somme…