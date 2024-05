La situation s'aggrave pour SFR avec une baisse de 487 000 abonnés mobiles au cours du premier trimestre de cette année, contre 231 000 lors du trimestre précédent. Malgré cette chute et un passage sous la barre des 20 millions, SFR conserve sa place de deuxième opération mobile en France.

Il est à souligner que pour son nombre total d'abonnés mobiles et depuis le troisième trimestre 2023, SFR prend en compte le nombre d'abonnés disposant d'une clé 4G. La perte enregistrée de 702 000 abonnés mobiles sur un an est ainsi plus prononcée en réalité.

Sur le fixe, SFR connaît une baisse de 77 000 abonnés au cours du premier trimestre. Le nombre d'abonnés en fibre optique continue toutefois de progresser et gagne 69 000 abonnés, pour un total qui s'approche doucement des 5 millions d'abonnés.

C'était attendu...

Le chiffre d'affaires de SFR atteint 2,5 milliards d'euros au premier trimestre et connaît une baisse de 3,8 % sur un an. Le résultat d'exploitation (Ebitda) chute de 6,5 % à 782 millions d'euros.

Pas de surprise, d'autant que l'opérateur en souffrance avait bel et bien anticipé une diminution de ses revenus et une baisse de son résultat d'exploitation pour l'année 2024.

La situation délicate pour SFR s'inscrit dans un contexte où sa maison-mère Altice France accuse une dette colossale de plus de 24 milliards d'euros. L'objectif principal pour cette année est censé être le désendettement.