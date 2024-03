La semaine dernière, SFR avait surpris en faisant évoluer les débits de son offre SFR Fibre Premium avec SFR Box 8X. Sous condition d'éligibilité technique d'une ligne, c'est désormais un débit symétrique de 8 Gbit/s.

Étrangement, SFR n'avait pas communiqué sur cette évolution et d'autres changements, en se contentant d'une discrète mise à jour de son site. Une lacune qui est aujourd'hui comblée. L'opérateur officialise en bonne et due forme une nouvelle gamme d'offres dans le fixe.

" Plus simples, plus claires, plus riches, plus performantes et disponibles avec ou sans engagement, les offres phares de SFR n'ont de cesse d'évoluer pour rester parmi les meilleures du marché ", déclare Éric Pradeau, directeur exécutif grand public de SFR.

Une croix sur le tarif promotionnel

Un point mis en avant est un tarif unique depuis le 5 mars pour les trois offres SFR Fibre Starter, SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium. Même si cela signe également la fin du tarif promotionnel pendant 6 mois.

Nouveaux tarifs

SFR Fibre Premium est au prix unique de 44,99 € par mois et sans engagement, tandis que SFR Fibre Starter à 29,99 € par mois et SFR Fibre Power à 36,99 € par mois sont avec engagement de 12 mois.

Plus avantageux sur le long terme

Avant le 5 mars, SFR proposait SFR Fibre Premium à 35,99 € par mois pendant 6 mois, puis 46,99 € par mois et avec un engagement de 12 mois. Sur un an, c'est ainsi une hausse tarifaire de 8,4 %, mais le tarif fixe au-delà est ensuite plus avantageux.

Sur le même principe, la hausse tarifaire sur un an est de 3,45 % pour SFR Fibre Starter et de 5,7 % pour SFR Fibre Power.

Anciens tarifs

À noter par ailleurs qu'en fibre optique ou en ADSL, les propositions tarifaires sont au même niveau chez SFR et suivent la même logique.