Ce n'est pas la première fois que SFR lance une offre Box fibre intéressante couplée. Il y a déjà eu une Box + TV, une Box + PS5 ou encore une Box avec un projecteur. Aujourd'hui, l'opérateur propose contre un abonnement fibre le PC portable Asus E510 à un prix ultra préférentiel.

Le PC portable Asus E510 est doté d'un écran de 15,6 pouces en HD. Il intègre le processeur Intel Pentium N5030 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage en SSD. L'ordinateur est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.1. Nous notons également la présence de trois ports USB, d'une entrée HDMI et d'un port audio. Il est accompagné du pack Microsoft 365 Personnel incluant Teams, Word, Excel, PowerPoint, etc.

Pour profiter du PC portable Asus E510 à prix réduit , il faut souscrire à une offre SFR parmi 3 possibles :

la SFR Fibre Starter, à 28 €/mois pendant 12 mois, puis 48 €/mois ensuite avec engagement 24 mois, et le PC portable E510 sera à seulement 241 €

pendant 12 mois, puis 48 €/mois ensuite avec engagement 24 mois, et le SFR Fibre Power à 36 €/mois pendant 12 mois, puis 53 €/mois ensuite avec engagement 24 mois, et le PC portable E510 à seulement 221 €

pendant 12 mois, puis 53 €/mois ensuite avec engagement 24 mois, et le et enfin l'offre SFR Fibre Premium à 42 € par mois pendant 1 an puis 60 € par mois ensuite avec un engagement de 24 mois, et le PC portable E510 à seulement 193 €



Par exemple pour l'offre SFR Fibre Premium vous aurez :

des débits de 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant

200 chaînes de TV incluses + SFR Box 8

Répéteur Smart WiFi

WiFi 6

Appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe



Découvrir l'offre couplée Box SFR + PC Asus E510