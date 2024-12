Sur le troisième trimestre et dans un marché très concurrentiel, Bouygues Telecom (+170 000), Free (+131 000) et Orange (+83 000) ont gagné des abonnés mobiles. SFR fait exception avec une perte de 109 000 abonnés mobiles.

Le total de 19,5 millions d'abonnés mobiles permet néanmoins à SFR de conserver sa deuxième place derrière Orange. Bouygues Telecom va se rapprocher rapidement et prendre un peu de distance avec Free grâce à la finalisation du rachat de La Poste Mobile à 950 millions d'euros.

Bouygues Telecom avalera ainsi quelque 2,4 millions de clients de La Poste Mobile, même si cette marque sera conservée et que sur le plan technique, le basculement de La Poste Mobile sur le réseau de Bouygues Telecom n'aura lieu qu'en 2027.

Le cap de 5 millions d'abonnés en fibre optique

La perte d'abonnés mobiles a cependant ralenti au troisième trimestre pour SFR. Du côté du fixe, c'est aussi une perte moins importante de 53 000 abonnés et un total de 6,17 millions au 30 septembre 2024. Le nombre d'abonnés en fibre optique dépasse le cap de 5 millions.

Sur le troisième trimestre et contrairement à SFR, Bouygues Telecom (+159 000), Free (+25 000) et dans une moindre mesure Orange (+6 000) ont gagné des abonnés fixes. Au total, SFR demeure à la troisième place derrière Orange et Free.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'activité de SFR ressort à 2,5 milliards d'euros, avec une baisse de 4,7 % sur un an. Le résultat d'exploitation (Ebitda) chute de 9,9 % à 879 millions d'euros, principalement à cause de " l'impact de la baisse des revenus des services mobiles. "