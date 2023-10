Deuxième opérateur en France, SFR compte fin juin 20,5 millions d'abonnés mobiles et 6,5 millions d'abonnés dans le fixe (4,7 millions en fibre optique). Sur le premier semestre de cette année, SFR a perdu un total de 276 000 abonnés, dont 235 000 sur le mobile.

Pourtant, et alors que le chiffre d'affaires a baissé de 2,5 %, le discret patron de SFR (filiale d'Altice France) indique dans un entretien accordé aux Echos que " la course au volume à tout prix est derrière nous. "

C'est un changement de stratégie et Mathieu Cocq ajoute : " On a cessé de brader nos offres. On était au bout d'un modèle, il fallait inverser la tendance. " Autrement dit, les hausses de prix sont assumées et l'accent est mis sur la valeur. " Moins recruter de clients certes, mais mieux les garder, c'est économiquement vertueux. "

À voir avec les prochains résultats

Les résultats du troisième trimestre n'ont pas encore été publiés par Altice France. Ils devraient davantage éclairer sur l'impact du changement stratégique qui a déjà été amorcé. Selon Les Echos, le revenu moyen par nouvel abonné a augmenté de 4 € sur le mobile et de 3 € sur le fixe au deuxième trimestre.

Reste que jusqu'à présent, SFR (comme d'autres opérateurs) avait essentiellement justifié des hausses de prix par une conséquence de la hausse de ses coûts d'exploitation, en particulier de l'énergie pour l'alimentation des réseaux. Une justification désormais quelque peu oubliée…

À la fin du deuxième trimestre, la dette d'Altice France était de 23,9 milliards d'euros. D'après La Tribune, Free et Bouygues Telecom ont été approchés afin de discuter d'un possible rapprochement avec SFR, sans pour autant montrer un signe d'intérêt en la matière.