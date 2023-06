Shadow a dévoilé un ensemble de changements et nouveautés au sein de sa société : rachetée en mai 2021 par HubiC, le fonds d'investissements d'Octave Klaba (fondateur d'OVH), la firme se remet depuis sur les rails et vise une expansion plus large.

Après quelques déboires et des promesses qui ont eu du mal à être remplies à son lancement, l'offre de PC dans le Cloud de Shadow s'est racheté une conduite : nouvelles formules, puissance proposée plus en phase avec la réalité du marché, depuis l'année dernière le service reprend du poil de la bête et devient de plus en plus intéressant.

Le concept du service reste le même : proposer un PC dans le Cloud via un abonnement, mais sans engagement. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à leur PC depuis tout appareil connecté à Internet, la puissance de calcul et la capacité de stockage étant dépendantes de la formule choisie. Attention, il ne s'agit pas d'une offre intégrant des jeux, mais d'un véritable PC comme on pourrait en disposer en physique, il convient donc d'y installer les applications et jeux de son choix, et dont on possède déjà les clés de licence.

L'accès nécessitait jusqu'ici une application officielle sous Android, iOS, Mac,Linux, Windows... Mais désormais, le service gagne en polyvalence puisqu'il est directement accessible depuis le Web. Tout appareil disposant d'un navigateur à Internet pourra donc en profiter. On pourra ainsi accéder à un PC puissant décentralisé dans le Cloud depuis un petit Chromebook par exemple ou un PC portable à la configuration datée.

Du changement dans les offres

L'offre basique à 29,99€ fait ses adieux et subit une augmentation de prix pour passer à 32,99€ par mois. Une hausse de 3€ qui s'explique par une évolution de la capacité de stockage qui passe de 256 Go en SSD de base à 512 Go. En clair, l'offre de 256 Go supplémentaire facturée autrefois 2,99€ est automatiquement intégrée, la différence étant que les 512 Go désormais accessibles sont sur SSD.

L'option Power pour sa part passe également à 512 Go de stockage et bascule de 16 à 28 Go de mémoire. Cette évolution entraine là encore une évolution tarifaire puisque l'option passe de 14,99€ à 16,99€ par mois.

Les offres sont déjà déployées pour les nouveaux abonnés et seront appliquées automatiquement aux abonnés actuels au renouvellement mensuel.