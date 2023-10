Le PC dans le Cloud Shadow continue de déployer de nouvelles offres : après une mise à jour technique il y a quelques mois et l'arrivée d'une formule Power plus performante, le service déploie désormais une nouvelle formule plus accessible.

L'idée est, comme l'indiquait Octave Klaba lors de la reprise de la start-up française, de puiser dans la puissance du concept de PC dans le Cloud pour toucher toutes les couches de la population.

Initialement pensée comme une offre s'orientant aux joueurs avant tout, Shadow s'étend et s'oriente également désormais vers les professionnels ou les particuliers à la recherche d'une solution de bureau en ligne dématérialisée accessible depuis presque n'importe où.

Une formule Essential à moins de 10€ par mois

Shadow Essential se contente ainsi de prestations dédiées à la bureautique : l'offre permet d'accéder à un PC distant sous Windows 10 Home, animé par un processeur Intel Xeon, 4 Go de RAM dédiée et 128 Go de stockage extensible de façon optionnelle à 256 Go. Pas de carte graphique au menu, et donc pas de possibilité de jouer à des jeux vidéo dans le Cloud, mais l'idée n'est pas vraiment là.

Chaque PC dans le Cloud proposé par Shadow propose une bande passante de 1 Gb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi, le tout pour 9,99€ par mois pour l'offre Essential. La proposition de Shadow devient ainsi automatiquement l'offre la plus attractive du marché qui pourrait séduire les entreprises souhaitant mettre en place des environnements de travail uniformisés et accessibles à distance en télétravail, qu'ils soient équipés d'un PC sous Windows à la maison ou d'un Mac. Aucun risque non plus de pertes ou fuites de données puisque tout est stocké dans le Cloud.

Pour séduire un peu plus les professionnels, Shadow propose même son offre Essential à 8,69€ HT par mois sans licence Windows.