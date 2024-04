Shadow poursuit sa transformation : après sa reprise par le fond d'investissement d'Octave et Miroslaw Klaba (fondateurs d'OVH et l'apparition de nouvelles offres avec une évolution majeure des configurations proposées, le groupe lance désormais son propre Game Store.

Initialement présenté comme un service permettant de profiter d'un PC gaming dans le Cloud offrant la possibilité de jouer à des jeux vidéo AAA depuis un PC portable ou fixe à la configuration matérielle datée, Shadow en restait jusqu'ici à l'offre matérielle.

En clair, avec un accès à un PC Shadow, on dispose d'un bureau dématérialisé. Pour profiter de logiciels, il convient de disposer de clés de licences, aux frais de l'utilisateur, et cela vaut pour les jeux également. Jusqu'ici, cela ne posait pas de véritable problème puisque les joueurs pouvaient installer Steam et récupérer leur bibliothèque de titres.

Mais Shadow cherche à aller plus loin et lance ainsi son propre Game Store avec un catalogue initial de plus de 50 titres comme Helldivers 2, Dragon's Dogma 2, Starfield...

Les prix pratiqués sont alléchants, mais seuls les abonnés de Shadow peuvent accéder à cette boutique. L'idée est de rendre plus simple aux jeux, et de transformer ainsi son service pour l'orienter un peu plus vers le jeu vidéo.

Pour les utilisateurs qui viendraient à quitter le service Shadow, il sera possible de récupérer les licences achetées via un partenariat noué avec Gamesplanet. Pas de crainte donc à avoir si vous décidez de clôturer votre abonnement du jour au lendemain.