Le géant asiatique Shein est dans le viseur de l'État français. Une vaste opération de contrôle a été lancée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L'objectif est clair : ouvrir 100% des 200 000 colis Shein arrivant en France ce jeudi.

Cette fouille générale fait suite à la découverte révoltante de poupées pédopornographiques et d'armes de catégorie A vendues sur la marketplace de la plateforme.

Pourquoi une telle opération "coup de poing" ?

Le gouvernement français a initié trois procédures distinctes contre Shein. La ministre Amélie de Montchalin l'a confirmé : une suspension du site, une enquête judiciaire et une enquête européenne sont en cours. L'opération à Roissy vise à "alimenter" ces dossiers.

? Opération douanière inédite de contrôle des colis provenant des plateformes de e-commerce étrangères | Déclarations de @SergePapin_rf et d’@AdeMontchalin à #Roissy. pic.twitter.com/2Wmq2s6uzq — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) November 6, 2025



Mais l'enjeu est plus large. Il s'agit de freiner un système jugé totalement opaque. Selon les statistiques des douanes, huit articles sur dix de ces plateformes asiatiques sont non conformes.

Que trouvent concrètement les douaniers dans les paquets ?

Les agents ouvrent les colis au cutter, et les saisies s'accumulent. Les exemples sont édifiants. Des toupies pour enfants sans marquage CE ni mention d'âge. Un produit de blanchiment des dents sans aucune indication réglementaire.



Ou encore des "lumières laser 4D" sans notice, potentiellement dangereuses, et dont la valeur dépasse probablement les 150 euros, seuil de taxation. Ces produits sont saisis et seront détruits.

Quel avenir pour Shein en France ?

Shein a bien suspendu sa marketplace, où elle agit comme simple intermédiaire. Mais pour le gouvernement, la plateforme ne peut pas se défausser de sa responsabilité sur des vendeurs tiers. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle voit transiter 95% de ces flux extracommunautaires.



En contrôlant tout, la douane empêche Shein de prétendre que les "mauvais paquets" ont été ciblés. Le site est sous la menace d'une suspension. Une décision qui pourrait tomber sous 48 heures, comme le rappelle le ministre Serge Papin, citant le précédent de Wish en 2021, qui avait été déréférencé de tous les moteurs de recherche et magasins d'applications en France.

Foire Aux Questions (FAQ)

Shein est-il le seul site visé ?

L'opération cible spécifiquement Shein suite aux découvertes graves. Cependant, la ministre Amélie de Montchalin a pointé du doigt un "système" global des plateformes à bas prix, majoritairement asiatiques, dont 80% des articles seraient non conformes aux normes européennes.

Qu'est-ce qu'une marketplace ?

Une marketplace (place de marché) est un service où une plateforme, comme Shein, sert d'intermédiaire. Elle met en relation des clients avec des vendeurs tiers. Shein argumente que ces vendeurs tiers sont responsables des produits illicites, une défense que le gouvernement français refuse d'accepter.