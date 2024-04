La Commission européenne ajoute une 23e très grande plateforme en ligne qui doit se conformer à des règles plus strictes de la législation sur les services numériques (DSA ; Digital Services Act). Il s'agit de la plateforme d'e-commerce Shein.

Fondé en Chine, le spécialiste de la fast fashion et des prix bas dans l'industrie vestimentaire a récemment fait parler de lui pour l'impact environnemental de ses pratiques, avec un système de mode très éphémère. Reste que la popularité est au rendez-vous.

Si la plateforme Shein se voit imposer les règles strictes du DSA, c'est qu'elle est au-delà du seuil des 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union européenne. Un seuil qui est même largement dépassé. Sur son site et pour le DSA, Shein revendique une moyenne de 108 millions d'utilisateurs.

Quatre mois pour agir

D'ici la fin du mois d'août prochain, Shein doit se mettre en conformité. La Commission européenne souligne l'adoption de mesures spécifiques de protection des utilisateurs et y compris les mineurs, une évaluation et une atténuation de tout risque systémique en lien avec ses services.

Une surveillance accrue des produits dangereux et illégaux est au programme, ainsi qu'une modération améliorée, des systèmes robustes de vérification de l'âge pour restreindre l'achat de certains articles, des algorithmes de recommandation qui ne nuisent pas à la sécurité et au bien-être des consommateurs, une plus grande transparence.

" Les services de la Commission suivront attentivement l'application des règles et obligations du DSA par la plateforme, notamment en ce qui concerne les mesures pour garantir la protection des consommateurs et pour lutter contre la diffusion de produits illicites ", prévient l'exécutif européen.