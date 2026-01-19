Le vaisseau spatial Shenzhou-20 a conclu sa mission prolongée le 19 janvier 2026 vers 9h30, heure de Pékin, en atterrissant avec succès dans les déserts de Mongolie-Intérieure. L'inspection au sol a confirmé que la capsule était globalement intacte.

Ce retour s'est effectué sans équipage à bord, après un séjour record de 270 jours en orbite qui valide la capacité d'amarrage de longue durée du vaisseau.

Un impact de débris spatial aurait endommagé un hublot

Lancé fin avril 2025, le vaisseau devait initialement ramener son équipage après l'arrivée de la mission Shenzhou-21. Cependant, en novembre 2025, une fissure a été détectée sur l'un des hublots de la capsule, probablement causée par l'impact d'un microdébris spatial.

Cette avarie a contraint le commandement de la mission à déclencher un plan d'urgence et à reporter le retour programmé. La sécurité de l'équipage étant la priorité absolue, la décision a été prise de faire revenir les trois taïkonautes de Shenzhou-20 à bord du vaisseau Shenzhou-21, mi-novembre.

Le vaisseau Shenzhou-20 endommagé est quant à lui resté amarré à la station spatiale Tiangong pour des analyses complémentaires et des opérations de réparation.

Comment la Chine a-t-elle géré cette crise spatiale inédite ?

Fin novembre, le lancement d'urgence du vaisseau Shenzhou-22 a eu lieu, six mois avant la date prévue. Cette mission, la première de ce type dans l'histoire spatiale habitée chinoise, a permis de récupérer un véhicule de secours fiable pour l'équipage alors présent dans la station.

Lors d'une sortie extravéhiculaire début décembre, l'équipage de Shenzhou-21 a inspecté de près la fissure du hublot de Shenzhou-20 et a installé un dispositif de colmatage, spécialement acheminé par Shenzhou-22.

Cette réparation a permis de renforcer l'étanchéité et la protection thermique de la capsule en vue de sa rentrée atmosphérique sans équipage.

Source image : Xinhua

Des bénéfices inattendus avec le retour sans équipage

L'absence d'équipage à bord de la capsule Shenzhou-20 et de leurs scaphandres a libéré une capacité d'emport. De quoi rapatrier sur Terre des équipements volumineux habituellement laissés en orbite, comme des combinaisons extravéhiculaires usagées et plusieurs charges utiles scientifiques.

Sans compter des données précieuses qui pourront être analysées grâce à la mission prolongée et servir à des améliorations pour les futures missions du programme spatial chinois.