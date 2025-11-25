La Chine a lancé avec succès le vaisseau non habité Shenzhou-22 vers sa station spatiale Tiangong. Cette mission d'urgence, une première pour le pays, vise à fournir un véhicule de secours aux astronautes à bord, suite aux dommages subis par une capsule précédente à cause de débris spatiaux.

Le 25 novembre 2025, une fusée Longue Marche 2F a décollé du centre de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi, propulsant le vaisseau Shenzhou-22 vers l'orbite terrestre.

Moins de quatre heures plus tard, la capsule non habitée s'est amarrée avec succès au module central Tianhe de la station spatiale chinoise. Outre son rôle de canot de sauvetage, le vaisseau a également transporté des vivres, des fruits frais et des pièces de rechange pour l'équipage.

Une crise sans précédent en orbite

Cette mission d'urgence a été déclenchée par un événement survenu le 5 novembre. Quelques heures avant son retour prévu sur Terre, l'équipage de Shenzhou-20 a découvert de fines fissures sur un hublot de sa capsule, probablement causées par l'impact d'un débris spatial.

Par mesure de précaution, le retour a été reporté et une solution alternative a été mise en œuvre. Les trois astronautes de Shenzhou-20 ont finalement utilisé le vaisseau Shenzhou-21, qui venait tout juste d'arriver avec le nouvel équipage, pour regagner la Terre le 14 novembre.

Cette décision a laissé les astronautes de la mission Shenzhou-21, Zhang Lu, Zhang Hongzhang et Wu Fei, sans véhicule de retour garanti à bord de la station spatiale Tiangong pendant plus de dix jours.

La validation d'une stratégie de secours

La situation est tout de même restée sous contrôle. L'agence spatiale chinoise maintient en permanence un système "un lancement, un en attente", où un vaisseau et sa fusée sont maintenus dans un état de quasi-préparation pour répondre à une telle urgence.

Le cycle normal de préparation, qui dépasse habituellement 30 jours, a été compressé à seulement 16 jours. Cette performance a exigé une concentration totale et un contrôle qualité sans compromis de la part des équipes au sol, validant la robustesse du programme spatial habité chinois.

La Chine démontre ainsi qu'elle maîtrise les incidents au même niveau que la NASA américaine, avec des redondances et des alternatives en cas de crise.

Quelles sont les prochaines étapes pour Tiangong ?

Avec l'arrivée de Shenzhou-22, l'équipage de Shenzhou-21 dispose désormais d'un moyen de retour sécurisé et peut poursuivre sa mission de six mois en toute sérénité.

Le vaisseau endommagé Shenzhou-20 restera amarré à la station pour mener des expériences, et la nouvelle capsule a même apporté un équipement destiné à traiter les fissures de son hublot.

Cependant, cette situation crée un vide temporaire dans le dispositif de secours au sol. La fusée Longue Marche 2F destinée à la future mission Shenzhou-23 est encore en phase d'assemblage, et aucun calendrier n'a été communiqué pour son transfert à Jiuquan.

La rapidité avec laquelle la Chine comblera cette lacune sera un indicateur clé de la maturité de ses ambitions spatiales à long terme.