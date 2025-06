Se présentant comme pionnier de l'écoute à oreilles libres, Shokz lance sa nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Une gamme OpenFit 2 Series imaginée pour s'adapter à tous les usages du quotidien, y compris le sport ou pour le travail.

Écouteurs OpenFit 2 ou OpenFit 2+

La nouvelle gamme comprend deux modèles : OpenFit 2 et OpenFit 2+. OpenFit 2+ représente la version premium de l'OpenFit 2, mais sans gonfler outre mesure le prix. La différence se joue au niveau de l'intégration de la technologie Dolby Audio pour un son spatial immersif, en plus d'un étui de recharge compatible avec les chargeurs sans fil certifiés Qi.

Les deux modèles ont une autonomie de jusqu'à 11 heures d'écoute en continu, et jusqu'à 48 heures avec le boîtier de charge. Une charge rapide de 10 minutes autorise 2 heures d'utilisation. Le temps de recharge complet est de 1 heure.

Doté d'un crochet d'oreille en titane et nickel pour le maintien, chaque écouteur a un poids de 9,4 g. La marque souligne un revêtement en silicone velouté ultra doux pour le confort (Shokz Ultra-Soft Silicon). Avec connectivité Bluetooth 5.4 (codecs audio AAC et SBC), les écouteurs sont certifiés IP55 pour la résistance à l'eau et à la sueur.

Qualité audio et commandes hybrides

Améliorant la diffusion acoustique, la technologie audio à oreilles libres de Shokz repose sur la transmission du son par voie aérienne. Les haut-parleurs des écouteurs restent relativement éloignés du conduit auditif et ne disposent pas d'isolation. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, il n'y a pas d'embouts. Une technologie DirectPitch 2.0 réduit les fuites sonores.

La série OpenFit 2 comprend un transducteur haute fréquence et un transducteur basse fréquence par écouteur. Des technologies DualBoost et OpenBass 2.0 sont à la manœuvre pour des basses plus profondes, des aigus plus nets et un rendu sonore équilibré. Pour la réduction du bruit, quatre microphones sont assistés par IA.

Un système de commandes hybrides combine zones tactiles et boutons physiques pour le contrôle de la musique et des appels. Le but est d'assurer une manipulation précise indépendamment du cas d'usage, tandis qu'une zone tactile permet d'activer l'assistant vocal de l'appareil.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Shokz OpenFit 2 sont disponibles en beige ou noir, et les écouteurs Shokz OpenFit 2+ sont en gris ou noir. Ils sont commercialisés sur le site officiel à 189 € pour les écouteurs OpenFit 2 et à 199 € pour les OpenFit 2+ mais vous les trouverez également chez Amazon, Fnac ou encore Boulanger.