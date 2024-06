Shokz s'est spécialisée depuis quelques années dans la proposition de casques audio exploitant les technologies de conduction osseuse et aérienne.

Après le succès de sa gamme OpenRun Pro qui misait sur la conduction osseuse, Shokz s'est récemment mise à la conduction aérienne qui propose de transmettre des ondes sonores à travers l'air jusque dans les conduits auditifs vers les tympans. Une technologie qui permet de proposer des écouteurs de type ouverts et semi-ouverts, solution idéale aux activités sportives ou à l'évolution en milieu urbain nécessitant de conserver une certaine attention à son environnement.

Comparée à la conduction osseuse, la conduction aérienne offre également un meilleur rendu sonore, avec un son plus naturel et moins étouffé.

Shokz avait ainsi lancé les OpenFit l'année passée, et revient avec les OpenFit Air, une version orientée vers les sportifs, mais qui se veut également plus accessible et constitue l'entrée de gamme au catalogue de la marque.

Cette version se distingue ainsi par un nouveau crochet d'oreille qui se veut ajustable et garantit un port toujours parfait et sans fatigue pour l'utilisateur. Les écouteurs ne pèsent par ailleurs que 8,7 grammes avec leur finition en silicone nitinol.

Les OpenFit Air sont annoncés avec une autonomie de 6h en lecture et 28h au total avec la recharge via l'étui. Le boitier est par ailleurs compatible charge rapide et propose 2h d'autonomie en seulement 10 min de charge.

Shokz a également tenu compte des remarques des utilisateurs et développé un nouvel algorithme d'amélioration des basses fréquences baptisé Shokz OpenBass Air pour répondre aux limites de la technologie et proposer ainsi des graves plus intenses.

Elle se combine à la technologie DirectPitch pour une meilleure immersion.

L'aspect ouvert des OpenFit Air permettra de profiter de sa musique ou podcasts tout en restant connectés à son environnement. En outre, les écouteurs sont également compatibles avec l'appairage multipoints pour faciliter leur usage sur plusieurs appareils simultanément.



Les Shokz OpenFit Air sont disponibles dès ce 5 juin, déclinés en trois coloris : blanc, noir et rose, au prix de 139 € sur le site de Shokz avec un étui de protection offert (19,99 €) ainsi que chez les revendeurs partenaires comme Amazon, Fnac, Boulanger...