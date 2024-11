Jusqu'au 2 décembre, profitez des offres du Black Friday Sihoo avec des remises pouvant aller jusqu'à -60 % sur tout le site.

Depuis sa création en 2011, Sihoo est devenu un acteur majeur dans le domaine des chaises ergonomiques. La marque propose des produits adaptés à toutes les postures et situations et dotés de fonctionnalités telles que le soutien lombaire dynamique, un coussin d’assise en cascade, des matériaux respirants haut de gamme ou encore un dossier flexible, garantissant une assise prolongée sans inconfort.

Découvrez ci-dessous quelques modèles affichant de belles remises pour l'occasion.

Voici pour commencer une présentation de la chaise Sihoo Doro S100.

Conçue pour le confort et la durabilité, elle utilise des matériaux de haute qualité et un cadre robuste avec des certifications BIFMA et SGS, garantissant ainsi sa sécurité, sa résistance et sa conformité aux normes industrielles les plus strictes.

Le coussin de siège en forme de cascade a été agrandi pour un meilleur ajustement, réduisant la pression sur les cuisses et les hanches et favorisant une meilleure circulation sanguine. Cette conception garantit également un confort prolongé, même lors de changements de position.

Le soutien lombaire dynamique à double système offre un soutien optimal pour le bas du dos, tandis que le dossier indépendant et les accoudoirs 4D, réglables en hauteur, profondeur et largeur, s’adaptent à diverses postures. La maille respirante assure un confort durable.

Le siège élargi convient particulièrement aux utilisateurs de grande taille, et le dossier réglable sur cinq niveaux permet un confort personnalisé pour les épaules et le cou, avec un appui-tête épousant la courbure naturelle du cou.

Vous pouvez retrouver la chaise ergonomique Sihoo Doro S100 en coloris noir ou blanc au prix exceptionnel de 259,99 € au lieu de 649,99 €, soit une remise de 60 % pour le Black Friday avec la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Allemagne.



On peut également trouver d'autres chaises de bureau en promotion en ce moment chez Sihoo, à savoir :

Visitez la page dédiée du Black Friday Sihoo pour trouver tous les modèles en promotion.