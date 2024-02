Quand on travaille beaucoup à un bureau et devant ses écrans, être bien assis est un élément indispensable pour préserver sa santé et éviter les problèmes de douleurs dorsales.

Si la sédentarité est déjà nocive, passer des heures assis dans un mauvais fauteuil ne fera qu'accélérer les problèmes de dos et les TMS (troubles musculo-squelettiques) liés à de mauvaises postures.

Trouver un siège de bonne qualité, offrant à la fois une bonne assise, des réglages adaptés et une belle durabilité, n'est pas facile. Il existe de très nombreuses références sur le marché, mais leur qualité est très variable et ne prend souvent en compte qu'une partie des problématiques ou fait des concessions tout en n'étant pas forcément adaptée à toutes les morphologies.

Sihoo Doro S300, le siège ergonomique réinventé

Le siège ergonomique Doro S300 de la marque Sihoo veut éviter ces pièges et proposer une expérience de haute qualité grâce à des matériaux soigneusement choisis, des choix ergonomiques très étudiés et de nombreux réglages à disposition pour trouver la position idéale afin de se faire oublier pendant des heures de travail ou de longues sessions de jeu.

Cela passe par l'utilisation de plaques souples en fibre de verre de qualité aérospatiale pour apporter une élasticité et une souplesse qui va donner l'impression d'être en apesanteur.

Ces plaques souples permettent en effet d'incliner le siège Doro S300 en douceur et à n'importe quel angle pour se reposer, puis de revenir à la position initiale sans aucun effort ni torsion du dos.

Les utilisateurs peuvent en outre régler la tension d'inclinaison en fonction de leur poids, ce qui permet une inclinaison en douceur à n'importe quel angle sans qu'il soit nécessaire de procéder à un verrouillage manuel. La liaison à quatre axes synchronise automatiquement le coussin d'assise avec le dossier, offrant ainsi un soutien et une relaxation pour chaque partie du corps. Cette fusion de technologies crée une sensation d'apesanteur, incarnant le confort "défiant la gravité" qui définit le Doro S300.

Le confort sur mesure pour jouer ou travailler longtemps

Contrairement aux chaises de bureau ergonomiques classiques, l'ensemble des éléments du siège Doro S300 accompagnent l'inclinaison du siège, produisant cette impression de "défier la gravité", en douceur et sans points de compression.

Le dossier est composé de deux éléments : des ailettes de maintien lombaire en partie basse et une partie supérieure réglable sur cinq positions, surmontée d'un large repose-tête ergonomique avec un tissu doux pour une vraie détente. Finies les tensions sur la nuque !

Les accoudoirs sont hautement réglables 6D, à savoir six variations de position (hauteur, profondeur, écartement...) tout en suivant eux aussi le mouvement d'inclinaison du siège pour une relaxation maximale.

Le fauteuil est également doté de multiples réglages (hauteurs du dossier, profondeur, tension d'inclinaison...) présents sur le côté droit pour que toutes les corpulences y trouvent leur compte.

Le siège ergonomique Sihoo Doro S300 joue enfin la carte du design et a été primé par German Design Award récompensant son style épuré, ses finitions en velours italien et son tissu mesh en TPEE DuPont doux et résistant.

Le nouveau siège ergonomique et gaming de Sihoo vise ainsi l'excellence et le confort.

La chaise Sihoo Doro S300 est désormais disponible en pré-commande à prix réduit sur le site officiel de Sihoo. Pendant cette période, les clients peuvent également bénéficier d'une réduction supplémentaire significative de 139,99 € en payant des frais de précommande de 6,99 €. La chaise en coloris noir coûte ainsi seulement 666,99 € au total, et la variante blanche 676,99 € au lieu de 799,99 € prix officiel. Le premier lot sera expédié vers la fin du mois de février 2024.

A noter également un concours Defy Gravity With Sihoo pour gagner des chaises Doro S300 gratuites, 1000 $ en espèces, des Apple AirPods Pro (2e génération) et d'autres produits.