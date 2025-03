Face à la quasi-généralisation des dispositifs de double authentification, les cybercriminels redoublent d’ingéniosité pour contourner les protections. Le SIM Swapping est devenu leur méthode privilégiée. Cette arnaque consiste à usurper l’identité d’une victime auprès de son opérateur téléphonique pour obtenir un duplicata de sa carte SIM. Une fois en possession du numéro, les escrocs interceptent les SMS contenant des codes de validation et peuvent ainsi accéder à des comptes bancaires ou effectuer des achats frauduleux. Ce phénomène inquiétant touche ainsi de plus en plus de Français.

Comment fonctionne le SIM Swapping ?

Le processus est malheureusement aussi simple qu’efficace :

Les pirates collectent des informations personnelles sur leur cible (nom, adresse, numéro de téléphone) via des réseaux sociaux ou des bases de données piratées.

Ils contactent l’opérateur téléphonique en se faisant passer pour la victime et demandent un transfert de numéro ou un duplicata de la carte SIM de cette dernière.

Une fois la nouvelle carte activée, la victime perd l’accès à son réseau mobile, tandis que les pirates reçoivent tous les appels et SMS destinés à son numéro.

Les escrocs utilisent ces informations pour intercepter les codes de double authentification et accéder à des comptes sensibles (banques, réseaux sociaux, e-mails).

Cette méthode permet également d’effectuer des transactions frauduleuses ou même d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires au nom de la victime. Elle

Les conséquences désastreuses pour les victimes

Les répercussions du SIM Swapping sont nombreuses et peuvent être graves puis qu'aujourd'hui, une grande partie des services du quotidien reposent sur l'identification à double facteur.

Elles vont de la perte financière la plus évidente ( 10 000€ en moyenne selon Kaspersky), usurpation d'identité en accédant à des documents confidentiels depuis les organismes d'état comme le Fisc par exemple, et tous les désagréments qui peuvent découler de cette usurpation, entre difficultés administratives à justifier de son identité et stress psychologique.

L’un des signes révélateurs d’une attaque est la perte soudaine de réseau mobile. Si cela vous arrive sans raison apparente, il est crucial d’agir rapidement.

Comment se protéger contre le SIM Swapping ?

Voici quelques mesures simples, mais efficaces pour réduire les risques :

Utilisez une authentification forte : Remplacez les SMS par des applications comme Google Authenticator ou Authy pour la double authentification, avec pourquoi pas une clé physique dédiée. Sécurisez vos informations personnelles : Évitez de partager votre numéro de téléphone ou d’autres données sensibles sur les réseaux sociaux. Mettez à jour vos mots de passe : Utilisez des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte en ligne. Contactez votre opérateur : Demandez à activer une protection supplémentaire comme un mot de passe ou une question secrète pour toute modification liée à votre carte SIM. Soyez vigilant lors des réparations : Retirez toujours votre carte SIM avant d’envoyer votre téléphone en réparation.

L’adoption de ces pratiques peut considérablement réduire vos chances d’être victime d’une telle arnaque.

Que faire si vous êtes victime ?

Si vous suspectez un SIM Swapping , voici les étapes à suivre immédiatement :

Contactez votre opérateur : Demandez à désactiver la carte SIM compromise et réactivez votre ligne sur une nouvelle carte.

Demandez à désactiver la carte SIM compromise et réactivez votre ligne sur une nouvelle carte. Alertez votre banque : Signalez toute activité suspecte et demandez le blocage temporaire de vos comptes si nécessaire.

Signalez toute activité suspecte et demandez le blocage temporaire de vos comptes si nécessaire. Portez plainte : Rendez-vous au commissariat avec toutes les preuves (relevés bancaires, notifications) pour déposer une plainte officielle.

Rendez-vous au commissariat avec toutes les preuves (relevés bancaires, notifications) pour déposer une plainte officielle. Mettez à jour vos mots de passe : Changez immédiatement les identifiants associés à vos comptes sensibles.

Changez immédiatement les identifiants associés à vos comptes sensibles. Alertez vos contacts : Prévenez vos proches et collègues afin qu’ils ignorent tout message suspect provenant de votre numéro.

L’intervention rapide est essentielle pour limiter les dégâts causés par cette fraude sophistiquée.