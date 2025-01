En 25 ans, les Sims ont beaucoup changé : on a vu 4 épisodes majeurs arriver, entrecoupés d'innombrables extensions et DLCs. Véritable machine à cash pour Electronic Arts, la franchise compte encore des milliers de joueurs à travers le monde, qui seront ravis de profiter de nombreux cadeaux.

Pour remercie les joueurs d'avoir accompagné sa franchise ces 25 dernières années, Electronic Arts prévoit tout un programme de festivités à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 25 février prochain.

Notons que la date anniversaire des Sims tombe le 4 février.

Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent ainsi mettre la main sur 3 nouveaux kits : Secret Sanctuary, Casanova Cave et Comfy Gamer. Puis d'ici 10 jours, un événement spécial "Nostalgia Now" se tiendra du 27 au 31 janvier.

Le 4 février sera l'occasion d'un live de 25 heures qui démarrera dès 23h heure de Paris sur Twitch, TikTok et YouTube avec divers documentaires sur l'impact des Sims au cours des 25 dernières années. Il sera également question de dévoiler des nouveautés et de déployer diverses fonctionnalités en jeu. Une mise à jour prévoit déjà le déploiement de 70 nouveaux objets dans les Sims 4, 2 coiffures, des coiffures de bébé, boucs, et autres vêtements ainsi qu'accessoires...

Un événement "Blast from the Past" sera également déployé dans le Mode Vie.

Dans Les Sims Freeplay, un événement similaire sera lancé intitulé "Freeplay 2000".

À compter du 6 février, l'événement Motherlode prendra le relais avant une surprise finale le 25 février.

Notons également que le 18 mars, le jeu dédié à la Nintendo Switch "MySims ! Collection Cosy" sera porté sur PC.