Et si The Sims 5 était proposé gratuitement par Electronic Arts dès sa sortie ? La simulation de vie pourrait emboiter le pas de la stratégie amorcée par EA avec les SIMS 4 qui, après plusieurs années de bons et loyaux services ont basculé vers un modèle gratuit et des extensions payantes.

EA pourrait faire des SIMS 5 un jeu free to play qui trouverait néanmoins son financement dans la proposition d'achats intégrés au titre : mobilier, maisons, personnages, accessoires, skins, extensions...

Du Free To Play qui fait déjà polémique

On en sait encore peu sur le jeu, mais il se pourrait qu'il intègre un mode multijoueur. Dans une annonce de recrutement publiée par Maxis, le créateur du jeu, il est clairement indiqué que la société recherche un développeur pouvant travailler sur la monétisation d'un jeu "Free-to-enter".

La perspective d'un jeu gratuit n'est pas forcément du gout des amateurs de la saga qui voient surtout là l'occasion pour EA de surfacturer le moindre contenu avec un prix pouvant dépasser le millier d'euros pour obtenir l'ensemble des éléments... Reste à savoir ce qu'il en sera, pour l'instant le jeu n'a aucune date de sortie.