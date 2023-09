De plus en plus de studios font le choix de proposer certaines de leurs titres sur la base du modèle free-to-play, avec bien souvent des succès particulièrement retentissants.

On peut ainsi citer Epic Games avec Fortnite, Activision avec Call of Duty Warzone parmi les plus populaires... Cette tendance lancée sur mobile a rapidement touché l'ensemble du marché du jeu vidéo, et Electronic Arts devrait également y succomber.

Lors de la dernière émission Behind the Sims, Maxis a évoqué l'arrivée des Sims 5, et précisé que le jeu serait proposé gratuitement aux joueurs. Ce ne sera pas pour tout de suite puisque le développement du jeu est encore en cours.

Un jeu de base gratuit, mais une foule d'achats intégrés ?

Néanmoins, Maxis précise que Les Sims 5 proposera une toute nouvelle façon de jouer, avec la possibilité de jouer avec ses amis et sur plusieurs appareils. Dans l'intervalle, Les Sims 4 ne devraient pas disparaitre, au contraire du nouveau contenu est prévu dans un avenir proche. Et même au-delà de la sortie des Sims 5, Les Sims 4 continuera à exister et à être alimenté en contenu.

Si Les Sims 5 sera en accès gratuit, Maxis devrait se rattraper sur les microtransactions et les achats en jeu, en marge des DLC. Le studio précise mener différentes phases de tests à petite échelle autour de certaines mécaniques de son titre, et il se pourrait donc que les joueurs actuels reçoivent des invitations à y participer.