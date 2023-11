Les Sims pourraient faire face à une vive concurrence prochainement avec l'arrivée d'InZoi, un nouveau simulateur de vie proposé par Krafton, le studio à l'origine de PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds).

Présenté lors du selon G-STAR 2023 en Corée du Sud, le titre viendra se confronter au Sims 5 avec une orientation bien plus réaliste dans les graphismes. Les possibilités offertes par le titre devraient également aller au-delà de ce que propose Electronic Arts. La personnalisation des personnages est extrêmement poussée, les interactions plus nombreuses et les environnements bien plus détaillés.

Le titre profite de la puissance de l'Unreal Engine 5 et devrait offrir nombre de possibilités aux joueurs : partir travailler au bureau, se détendre, aller à l'école, rencontrer des gens... Il sera possible de piloter la météo, les horaires d'ouverture des magasins, de profiter d'une architecture très évoluée avec nombre de matières et mobilier...

InZoi est toujours en développement, mais chose intéressante : il n'a qu'un 1 de développement derrière lui et propose déjà du contenu digne d'un jeu AAA... La sortie pourrait donc intervenir assez rapidement même si aucune date n'a encore été annoncée.