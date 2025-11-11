Le 11 novembre, le Singles Day s’impose comme l’un des temps forts du e-commerce mondial, et AliExpress en fait une vitrine parfaite pour les mini PC. Cette année, la campagne « Promo du 11.11 » aligne une batterie de machines compactes sous processeurs AMD Ryzen 7, Ryzen 5, Intel N100 ou N150, toutes taillées pour remplacer sans complexe un PC de bureau classique.

Les prix de base sont déjà agressifs, mais les codes S11FR appliqués à chaque fiche produit font basculer ces configurations dans une zone très difficile à concurrencer. Trois modèles emblématiques donnent le ton avant de passer en revue l’ensemble des offres référencées.

Pourquoi le Singles Day 11.11 est-il devenu le rendez-vous des mini PC ?

À l’origine, le 11.11 mettait surtout en avant les smartphones et les gadgets très grand public. L’essor des télétravailleurs, des créateurs de contenu et des joueurs à la recherche de machines compactes a fait glisser la lumière vers les mini PC, ces boîtiers de quelques centaines de grammes capables de remplacer une tour entière.

En concentrant des remises ponctuelles sur une période très courte – ici du 11 au 19 novembre – AliExpress permet aux marques spécialisées comme GMKtec, SOYO, Firebat, BMAX, CHUWI, MLLSE ou Teclast de mettre en avant leurs références clés, parfois accompagnées de technologies très pointues : triple M.2, DDR5 haute fréquence, iGPU Radeon 780M, etc.

Résultat : un alignement rare d’offres où chaque profil trouve sa machine idéale, du mini PC bureautique ultra-économe à la petite bombe prête à encaisser montage vidéo et jeu en 1440p. L’enjeu, pour les marques, est de se rendre visibles dans cette fenêtre très courte. L’enjeu, pour les acheteurs, est simple : profiter des coupons avant qu’ils ne disparaissent et verrouiller une configuration durable à un tarif de période creuse.

Quel mini PC musclé pour jouer et créer sans compromis ?

Côté machines « musclées », le GMKtec K12 Mini PC AMD Ryzen 7 H 255 s’impose comme une vitrine technologique. Au cœur du boîtier, un processeur AMD Ryzen 7 H 255 / 8745HS 8 cœurs / 16 threads associé à un iGPU Radeon 780M, capable de grimper jusqu’à 4,9 GHz et pensé pour le jeu et la création dans un format très compact.

La fiche techniques met également en avant la présence d’un port OCuLink pour brancher un GPU externe, plusieurs emplacements M.2 2280 PCIe 4.0 et une connectique riche (HDMI 2.1, USB4, double Ethernet 2,5 GbE), ce qui en fait une base de station de travail étonnamment évolutive.

Pendant le Singles Day 11.11, ce K12 gaming passe de 285,69 € prix public à 245,69 € avec le coupon S11FR40, soit 40 € de remise immédiate.

Une baisse nette qui, combinée à ses options d’extension et à ses capacités graphiques, en fait un candidat sérieux pour remplacer une tour polyvalente, voire pour piloter un écran 4K ou un setup multi-moniteurs sans broncher.

Quel mini PC compact pour la bureautique, les études et le multimédia ?

Sur un positionnement plus sage, le SOYO M4 PLUS2 coche toutes les cases du mini PC « à tout faire » pour le quotidien. Basé sur un processeur Intel Twin Lake N150 économe, ce modèle vise la navigation web, la bureautique, la visio et le streaming, avec une consommation contenue et un fonctionnement très discret.

Les déclinaisons autour de ce châssis mettent en avant jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de SSD, compatibles avec une utilisation multiécran en 4K via HDMI et DisplayPort, idéal pour un bureau minimaliste ou un coin TV transformé en PC familial.

Dans le cadre de la campagne « Promo du 11.11 », le SOYO M4 PLUS2 voit son tarif glisser de 161,56 € à 141,56 € avec le coupon S11FR20. Ce positionnement en fait une porte d’entrée très accessible vers l’univers des mini PC, avec suffisamment de marge pour faire tourner Windows 11, les suites bureautiques, les applications d’étude et les usages multimédia du quotidien sans compromis notable.

Quel mini PC pour remplacer une tour gaming sans exploser le budget ?

Dans la catégorie « compact mais costaud », le FIREBAT MN56 occupe une place très surveillée. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 8745HS (8 cœurs / 16 threads, Zen 4, jusqu’à 4,9 GHz) couplé à un iGPU Radeon 780M 12 cœurs, suffisamment puissant pour faire tourner confortablement la plupart des jeux e-sport et de nombreux titres AAA en définition raisonnable, tout en assurant montage vidéo et travail graphique avancé.

Les configurations les plus répandues combinent de la DDR5 5600 MHz (souvent 16 ou 32 Go) et un SSD PCIe 4.0 allant jusqu’à 1 To, avec une connectique moderne : USB4, 2,5 GbE, Wi-Fi 6 et HDMI pour piloter plusieurs écrans.

Sur AliExpress, dans le cadre des offres 11.11, cette configuration descend de 300,69 € à 260,69 € avec le coupon S11FR40. Une réduction de 40 € qui rend ce mini PC particulièrement intéressant pour un setup gaming compact, un studio de création dans un petit espace ou un poste de travail intensif qui se glisse derrière un écran.

Quelles sont toutes les promotions mini PC du fichier « Bons_Plans_MiniPC » ?

Au-delà de ces trois exemples, la campagne Singles Day 11.11 regroupe une longue liste de mini PC à prix cassés. Voici les meilleures offres que nous avons débusquées pour vous :

Quels codes AliExpress utiliser sur tout le site pendant le Singles Day ?

En complément des coupons spécifiques associés à chaque mini PC, la campagne 11.11 d’AliExpress propose des codes globaux valables sur tout le site, cumulables selon les conditions de chaque vendeur. Ils permettent de gratter quelques euros supplémentaires, surtout sur les paniers mêlant plusieurs produits.

➡️ S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat

➡️ S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat

➡️ S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat

➡️ S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat

➡️ S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat

➡️ S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat

➡️ S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat

➡️ S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat

Entre les remises propres à chaque fiche mini PC et ces codes globaux, le Singles Day 11.11 crée une fenêtre rare pour équiper un bureau, un salon ou un espace de création avec une machine compacte, silencieuse et puissante.

Qu’il s’agisse d’un GMKtec K12 orienté gaming, d’un FIREBAT MN56 capable d’avaler des charges de travail conséquentes ou d’un SOYO M4 PLUS2 pensé pour la bureautique, chaque besoin trouve un candidat sérieux, souvent à un tarif difficilement retrouvable en dehors de cette période.